Nissan Gaming Chairs - Autohersteller präsentiert Stuhl-Konzepte

Es gibt eine Sache, wovon (fast) jeder Racing-Sim-Fan träumt: Ein echtes Hardware-Setup mit drei Bildschirmen oder VR-Brille, Lenkrad inklusive Pedale - und dem obligatorischen Gaming-Stuhl.



Letzterer besteht dann entweder aus einem komfortablen Drehstuhl einschlägiger Gaming-Hersteller oder aber aus einem Racing-Setup mit Befestigungsoption für Lenkrad und Pedale.



Der Autohersteller Nissan hat sich jetzt aber mit den eSports-Teams FaZe Clan und OpTic Gaming zusammengetan, um eine dritte Sitzmöglichkeit zu entwerfen: die Nissan-Gaming-Chairs. Insgesamt drei Konzepte entstanden aus der Kooperation - und die können sich durchaus sehen lassen:

This isn’t a game. We’ve got some new concepts and they aren’t cars. Share your pick of the gaming-inspired styles below. #NationalVideoGamesDay pic.twitter.com/aaNMGssmbf