Bald erscheint das hellste Handy der Welt - mehr als doppelt so hell wie das S23 Ultra

So bewirbt Redmi auf Weibo sein Smartphone - wie ein kleiner Beamer funktioniert es aber trotz hoher Helligkeit noch nicht! (Quelle: Weibo, Redmi)

Die Webseite GSMChina berichtete am 27. November 2023 über das kommende Redmi K70 Pro. So soll über die chinesische Nachrichtenplattform Weibo ein Werbebild aufgetaucht sein, welches einen erstaunlichen Datenwert offenbart.

Dieses Display strahlt – und wie!

Laut Redmis Weibo-Post soll das Display eine Helligkeit von 4.000 Nits besitzen. Zum Vergleich: Das Display des Samsung Galaxy S23 Ultra ist nur 1.750 Nits hell. Selbst das Xiaomi 13 Ultra kommt mit 2.600 Nits nicht an die Leuchtkraft dieses Bildschirms heran.

Damit krönt sich das Redmi K70 Pro aktuell mit Abstand zum Nitskönig unter den Smartphones – hier braucht ihr euch also keine Sorgen machen, dass ihr eure Nachrichten bei starker Sonneneinstrahlung nicht mehr lesen könnt.

Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Dieses Smartphone wird exklusiv in China verfügbar sein. Ob ein ähnliches Modell mit so einem Display irgendwann auch in Europa landet, bleibt also abzuwarten.

Inzwischen ist jedoch bekannt geworden, dass das Schwestermodell Redmi K70E international unter dem Namen Poco X6 Pro erscheinen wird. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass auch das Redmi K70 Pro mit dem Poco-Branding außerhalb von China veröffentlicht wird.

Auf der Rückseite des Handys befinden sich vier Linsen, wobei eine davon nur den Blitz beherbergt. (Bild: Weibo)

Laut GSMChina soll das Display in 2K auflösen und eine PWM-Dimmung (PWM = Pulsweitenmodulation) von 3.840 Hz besitzen. Das sollte deswegen besonders augenschonend sein.

Wer sich an alte Röhrenbildschirme erinnert, kennt vielleicht noch das Flimmern der Bildschirme, sobald man diese gefilmt hat. Flimmernde Bilder entstehen durch niedrigere Frequenzen – was zur Ermüdung der Augen oder Kopfschmerzen führen kann.

Stark vereinfacht gesagt: je höher die Frequenz, desto weniger das Flimmern und desto besser für das Auge. Daher sind hohe PWM-Werte besser.

Als Prozessor soll das Redmi K70 Pro einen Snapdragon 8 mit einem Chipset der dritten Generation besitzen. Außerdem ist ein Light Hunter 800 Bildsensor in einer Größe von 1/1,55 Zoll verbaut, also 2,54/3,94 cm. Das ist der gleiche Bildsensor wie auch im Xiaomi 14.

Aber: Dieses Handy wird - wie auch schon eingangs erwähnt - erst mal nur in China erhältlich sein. Wann ein ähnlich heller Bildschirm nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt. Ein Preis wurde auch noch nicht genannt.

Was denkt ihr über so ein helles Display? Frisst sich so ein Display nicht dementsprechend schnell durch den Akku oder könnte es tatsächlich Sinn machen? Würdet ihr euch so ein Smartphone auch für Europa wünschen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.