Beleuchtet eine ganze Stadt? Die hellste Taschenlampe der Welt macht die Nacht zum Tag

Was passiert, wenn ihr die hellste Taschenlampe überhaupt auf eine Stadt richtet? (Bild-Quellen: tanarch über Adobe Stock, FelixMittermeier über Pixabay)

Was passiert, wenn ihr mit der hellsten Taschenlampe der Welt vom höchsten Balkon eurer Stadt hinunterleuchtet? Diese Frage muss sich TikToker Kyle Krüger gestellt haben.

Der Mann ist Lesern von GameStar Tech kein Unbekannter. Mit der MS18 von Imalent stellte der Mann bereits die vermeintlich hellste Taschenlampe der Welt vor, vertreibt sich aber auch die Zeit damit, das ikonische Bat-Signal an den Himmel zu werfen, oder zückt eine unfassbar helle Taschenlampe im USB-Stick-Format.

Jetzt hat sich der TikToker mit Begeisterung für besonders helle Taschenlampen auf den, um es mit Kyle Krügers Worten zu sagen, »höchsten Balkon in Gatlinburg, den ich finden konnte« begeben. Mit dabei: die MS18 von Imalent. Gatlinburg ist eine Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Tennessee.

Was wohl passiert, wenn Kyle mit der 100.000-Lumen-Taschenlampe im Anschlag auf das beschauliche Gatlinburg leuchtet?

Was passiert, wenn die hellste Taschenlampe eine ganze Stadt anleuchtet?

Was wissen wir über diese Super-Taschenlampe? Im Konsumentenbereich ist die MS18 von Imalent eine Besonderheit. Imalent ist eine Firma, die sich auf die Produktion von Outdoor-Elektrogeräten konzentriert. Die MS18 verfügt über eine Leuchtkraft von 100.000 Lumen, kann bis zu 1,4 Kilometer weit leuchten, wiegt 1,9 Kilogramm.

Die Turbo-Leistung von 100.000 Lumen hält die Taschenlampe allerdings maximal für eine Minute aus. Auf der niedrigsten Stufe mit 700 Lumen schafft die MS18 indes einen Dauerbetrieb von 15 Stunden. Zum Vergleich: Die meisten im Haushalt gebräuchlichen Taschenlampen leisten höchstens 500 Lumen, Taschenlampen für Outdoor-Aktivitäten sind meist im Bereich zwischen 500 und 3.000 Lumen angesiedelt.

Unscheinbar, aber mächtig: So sieht die teuflisch helle Taschenlampe aus.

Doch genug der Vorrede: Kyle Krüger schnappt sich also die MS18, besteigt damit einen Balkon in Gatlinburg. Um welchen Balkon es sich genau handelt, verrät der TikToker nicht.

Was zeigt Kyle Krüger in seinem Video? Dass es sich um bei Kyles Postion nicht um den 124-Meter-hohen Aussichtsturm Gatlinburg Space Needle handelt, geht aus dem Video hervor. Es scheint eher, Kyle befindet sich in seinem Video auf dem Balkon einer Hotelanlage, zumindest der ebenerdig sichtbare Swimmingpool lässt darauf schließen.

Was sieht Kyle nun von seinem erhobenem Standpunkt aus? Im Vordergrund, viele Meter unter seinen Füßen, befindet sich ein stark beleuchtetes Schwimmbecken, flankiert von mit PKWs besetzten Parkplätzen, einigen Gebäuden und Grünflächen dazwischen. Weiter hinten ist die Stadt Gatlinburg allerdings in Dunkel gehüllt, ein einziges Schwarz in Schwarz, geschuldet der nachtschlafenden Zeit.

Gatlinburg bei Tageslicht, wenn gerade keine Internet-Persönlichkeiten mit absurden Taschenlampen unterwegs sind. (Bild-Quelle: jdross75 über Adobe Stock)

Bevor der TikToker die Power-Taschenlampe jetzt endlich zum Einsatz bringt, kommentiert er beruhigend: »Der Flugzeuge wegen werde ich davon absehen, mit der Taschenlampe hoch in den Himmel zu leuchten«. Dann schiebt der Mann mit der Affinität für Hochleistungs-Leuchten hinterher: »Ich werde aber überall dorthin leuchten, wo es dunkel ist.« Damit bezieht er sich auf die Gebirgsketten des östlichen Tennessee, die von erhobenen Beobachterstandpunkten in Gatlinburg gut sichtbar sind.

Dazu sagt XXL-Taschenlampen-Experte Kyle: »Vertraut mir, in wenigen Sekunden werdet ihr die Berge sehen können.«

Nach dieser Vorrede zählt der Mann aus dramaturgischen Gründen einen Countdown herunter. Er sagt: »3, 2, 1« und betätigt endlich den Einschalt-Knopf der vermeintlich hellsten Taschenlampe der Welt. Nebenbei bemerkt: Wer das Kleingeld von rund 600 Euro locker im Geldbeutel stecken hat, kann sich die Taschenlampe auch bei amazon.de oder anderen Online-Händlern kaufen.

Doch zurück zu unserem TikToker: Was der und wir als seine Zuschauer zu Gesicht bekommen, ist eine deutlich erleuchtete, gebirgsartige Erhöhung, dicht bewachsen mit Bäumen - und zwar dort, wo zuvor finsterste Dunkelheit auszumachen war.

Nach nur wenigen Sekunden schaltet Kyle die Taschenlampe mit einem unterdrückten Lachen wieder aus. Wohl deshalb, um nicht unnötig Aufmerksamkeit zu erregen.

Aber seht (und staunt) selbst:

Nebenbei bemerkt: Der MS18 von Imalent wurde als mit Abstand hellste Taschenlampe der Welt längst der Rang abgelaufen - und zwar von Hersteller Imalent selbst. Die SR32 hat 120.000 Lumen auf dem sprichwörtlichen Kasten, und damit 20.000 Lumen mehr als das bisherige Spitzenmodell MS18.

Übrigens: Mit 500.000 Lumen noch mal deutlich heller, aber nicht im Handle erhältlich, ist die Nitebrite 300. Mit wahrlich unhandlichen Taschenlampe hat er der kanadische YouTuber Hacksmith sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Ist das nicht mehr als ein Dumme-Jungen-Streich, mit so einer Power-Taschenlampe auf Balkon zu leuchten, oder demonstriert das Video eindrucksvoll, zu welcher Leuchtstärke heutzutage frei verfügbare Taschenlampen in der Lage sind? Wie viel in Dunkel getauchte Landschaft könntet ihr des nachts mit der Taschenlampe aus eurem Werkzeugkoffer anstrahlen? Schreibt uns eure Erfahrungswerte dazu gerne in die Kommentare.