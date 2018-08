Gratis Battlefield 1, PUBG und CS:GO - bei allen GameStar-Systemen mit Intel-CPU

Macht diesen Sommer mit seinen für unsere heimischen Gefilde extrem hohen Temperaturen zum Gaming-Sommer eures Lebens. Wie? Lasst die anderen schwitzen und holt euch stattdessen einen heißen Gaming-PC oder ein neues Gaming-Notebook von GameStar und bringt stattdessen die Tasten zum Glühen.

Gratis E-Sports Spieletitel

Nur für kurze Zeit gibt es zum GameStar-PC oder GameStar-Notebookmit einem neuen Intel Core i7 oder i5 gratis Blockbuster-Spiele im Wert von 160€.

Jetzt einen GameStar-PC mit neuem Core i5 oder i7 holen

Diese Spiele-Highlights befinden sich im E-Sports Bundle:

Battlefield 1 : In dem Multiplayer-Megahit erlebst du das ganze Ausmaß des Krieges. Die Atmosphäre des Multiplayer-Shooters von Dice sucht seinesgleichen. So spannende Gefechte bis zur letzten Spielsekunde habt ihr selten erlebt.



: In dem Multiplayer-Megahit erlebst du das ganze Ausmaß des Krieges. Die Atmosphäre des Multiplayer-Shooters von Dice sucht seinesgleichen. So spannende Gefechte bis zur letzten Spielsekunde habt ihr selten erlebt. Playerunknown's Battleground: Wenn nicht schon die aktuelle Hitzewelle dafür sorgt, dann bringt euch spätestens der Battle Royale-Shooter PUBG, der 100 Spieler in einem Kampf ums Überleben gegeneinander antreten lässt, zum Schwitzen. Sammelt Vorräte, überlistet eure Gegner und werdet zum letzten Überlebenden.



Wenn nicht schon die aktuelle Hitzewelle dafür sorgt, dann bringt euch spätestens der Battle Royale-Shooter PUBG, der 100 Spieler in einem Kampf ums Überleben gegeneinander antreten lässt, zum Schwitzen. Sammelt Vorräte, überlistet eure Gegner und werdet zum letzten Überlebenden. Counter-Strike Global Offensive: Mit dem anspruchsvollen Multiplayer-Shooter CS:GO bekommt ihr einen der größten E-Sport-Titel ins Haus.

Außerdem dabei: Das Heimlichkeits-Horror-Spiel Hello Neighbor und die virtuelle Panzerschlacht World of Tanks.

Zu den GameStar-PCs und Gaming-Notebooks

Core i7 8086K mit 6 Kernen und 5 GHz Turbo

Intels limitierter Jubiläums-Prozessor verfügt wie bei Coffee-Lake üblich über 6 Kerne und 12 Threads. Jedoch bringt es der Core i7 8086K im Turbomodus auf bis zu 5,0 GHz (Basistakt 3,7 GHz). Durch den freien Multiplikator könnt ihr noch mehr Gaming-Leistung aus dem Chip kitzeln. Die Limited Edition von Intel beschleunigt unsere High-End Gaming-PCs ONE GameStar-PC Ultra Xtreme mit einer ASUS GeForce GTX 1080 Advanced und die Wahl für PC-Enthusiasten, den ONE GameStar-PC TITAN X mit einer ASUS GeForce GTX 1080 STRIX OC.

Zum ONE GameStar-PC Ultra Xtreme mit Spiele-Bundle

Weitere teilnehmende Gaming-Systeme

Die von uns zusammengestellten ONE GameStar-PCs und Notebooks lassen keine Wünsche. Je nach bevorzugter Preis- oder Leistungskategorie haben wir den passenden Spiele-PC oder ein Gaming-Notebook für euch. An der Gratis-Spiele-Aktion nehmen außerdem noch folgende GameStar-PCs mit Core i5 oder Core i7 teil:

Gaming-Notebooks mit Intel Core i7

Wer Wert auf Flexibilität ohne Kabelsalat legt, liegt mit den Gaming-Notebooks von GameStar goldrichtig. Modernste und schnelle Intel Core i7-CPUs und GeForce-Grafikkarten sowie Leistung, die stationären Systemen in nichts nach stehen, zeichnen unsere Gamer Laptops aus. Uneingeschränkt empfehlenswert und besonders beliebt ist der 17-Zöller ONE GameStar-Notebook Ultra 17, das mit einem Intel Core i7 8750H, einer GeForce GTX 1070 und 500 GB SSD sowie 2.000 GB HDD einem Desktop-Rechner in nichts nachsteht.

Alle GameStar-Notebooks im Überblick



So funktioniert's