Heute nur über Drittanbieter-Tools verfügbar: Desktop-Widgets (Bild: Microsoft Store / Desktop Gadgets)

Microsoft arbeitet weiter fleißig daran, Windows 11 besser und damit auch beliebter zu machen. Aktuell ist auf über 70 Prozent aller Windows-PCs weiterhin Windows 10 installiert, während Windows 11 auf gerade etwa 20 Prozent kommt. Dafür erhält das neuere Betriebssystem immer wieder neue Funktionen und Features. Eines davon, das bald zurückkommen könnte, war in Windows 7 besonders beliebt, wurde aber dann in Windows 8 gestrichen.

Die Windows 7-Gadgets könnten zurückkehren

Gadgets waren in Windows 7 das, was man heutzutage Widgets nennt. Kleine Mini-Apps, die auf eurem Desktop aktiv bleiben. Dabei boten sie nicht nur nützliche Funktionen, wie die Steuerung von Medien oder das Anzeigen von Nachrichten, sondern man konnte mit ihnen den eigenen Desktop auch etwas individueller gestalten.

Leider wurden die Gadgets, also Desktop-Widgets, in Windows 8 gestrichen und sind seither auch nicht mehr zurückgekehrt. Als Grund dafür gibt Microsoft Sicherheitsbedenken an. Über die Gadgets konnten Sicherheitslücken ausgenutzt werden, um sich Zugriff auf den PC zu verschaffen. Ein kurzzeitiger Fix wurde von Microsoft ausgerollt, der die Windows Sidebar in Windows Vista und die Gadgets in Windows 7 deaktivierte. Aktiviert wurden sie allerdings nie wieder. Wer heute dennoch Widgets auf dem Desktop haben will, muss auf Drittanbieter-Tools ausweichen.

Zac Bowden von Windows Central erzählt in einem Podcast, dass er davon ausgeht, dass Desktop-Widgets schon bald in Windows 11 zurückkehren könnten. Aktuell findet man die Widgets nur im dafür vorgesehenen Widgets-Center. Dieses wird im Übrigen auch bald Drittanbieter-Widgets unterstützen. Eine Möglichkeit, diese auf den Desktop zu verschieben, würde daher auf jeden Fall Sinn ergeben.

Zac Bowden gilt schon lange als vertrauenswürdig und gut informiert, wobei man dennoch erst einmal abwarten muss, ob er hier richtig liegt. Von Microsoft liegen noch keine offiziellen Informationen vor. Wann und ob die Desktop Widgets kommen werden, ist also noch unklar.

Habt ihr Interesse an der Rückkehr der Desktop-Widgets und welche wären für euch besonders interessant? Oder haltet ihr euren Desktop lieber sauber und leer und habt nicht einmal Icons auf diesem? Nimmt an der Umfrage oben teil und schreibt uns in den Kommentaren, warum ihr euch die Desktop-Widgets zurückwünscht oder warum auch nicht!