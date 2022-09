Besser könnt ihr 50 Euro möglicherweise nicht investieren: Wie das neue LifePad Leben rettet

In den vergangenen Tagen fand die IFA 2022 statt. Auf der weltbekannten Messe im Herzen von Berlin stehen vor allem Produkte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik im Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei gibt es abseits von TVs, Laptops und ultradünnen Gaming-Monitoren auch eine ganze Reihe anderer spannender Geräte, die keinesfalls übersehen werden sollten.

Das LifePad vom Unternehmen Beurer zum Beispiel. Denn bei diesem Gadget kommt es ausnahmsweise mal nicht auf die höchste Auflösung, das modernste Panel oder die neueste Gaming-Hardware an, sondern darauf, Leben zu retten - und zwar dann, wenn wir im Notfall vielleicht völlig in Panik geraten.

Keine Angst mehr haben, etwas falsch zu machen

So unbequem die Wahrheit auch ist: Wir alle können zu jeder Zeit mit einem medizinischen Notfall konfrontiert werden, entweder als Betroffener oder als dabeistehende Person. In letzterem Fall zählt jede Sekunde, doch mit einem kühlen Kopf ist es dann schnell vorbei. Man möchte nichts falsch machen. Der Erste-Hilfe-Kurs im Rahmen des Führerscheins ist schon so lange her. Die Uhr tickt, die Panik steigt noch mehr, und jetzt?!

Für genau solche Fälle wurde das LifePad konzipiert. Bereits auf den ersten Blick fällt die frontal aufgedruckte Schritt-für-Schritt-Anleitung auf, die euch durch den gesamten Erste-Hilfe-Prozess geleiten soll. Laut Hersteller sind dafür keinerlei Vorkenntnisse nötig, wodurch die korrekte Anwendung bereits von Personen ab zwölf Jahren zu leisten sei. Das offizielle Video zeigt euch mehr dazu:

Dafür sorgt auch ein visuelles und akustisches Feedbacksystem. Ein hörbares Signal gibt euch die optimale Kompressionsfrequenz für die Herzdruckmassage (100 Schläge pro Minute) vor. Eine LED-Anzeige gibt an, ob ihr genügend Druck ausübt. Apropos Druck : Ein Drucksensor stellt zudem sicher, dass ihr das LifePad korrekt auf der Brust der hilfsbedürftigen Person positioniert.

Für die Entwicklung des LifePads hat Beurer mit dem schweizerischen Unternehmen Innotas AG zusammengearbeitet, außerdem kooperiert man mit der deutschen Björn Steiger Stiftung. Der dort für die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen zuständige Schulungsleiter Muresh Thevarasa betont die Wichtigkeit solcher Hilfsmittel:

In einem Notfall sind oft Minuten oder sogar Sekunden entscheidend. Allein in Deutschland könnten jährlich tausende Leben gerettet werden, wenn mehr Menschen im Notfall unverzüglich eine Herzdruckmassage ausführen würden.

Lebensretter für die Hosentasche

Soviel zu den Funktionen des LifePads. Aber wie sieht es mit dem Transport aus? Das kleine Helferlein ist mit einer Größe von 21 x 16 Zentimetern nur in etwa so groß wie ein DIN A5-Blatt, lässt sich daher in so ziemlich jeder Tasche gut verstauen.

Da es sich hierbei um ein medizinisches Gerät handelt, gewährt Beurer für das Produkt fünf Jahre Garantie. Und mit einem Preis von 50 Euro ist das LifePad durchaus als erschwinglich zu bezeichnen. Wenn ihr unterwegs für Notfälle gerüstet sein möchtet und euch nicht sicher genug fühlt, im Ernstfall auch ohne Anleitung den Durchblick zu behalten, solltet ihr euch diese IFA-Neuheit merken.

Wie findet ihr das Konzept und die Funktionsweise des LifePads? Wart ihr schon einmal in einer Situation, in der ihr eine solche Hilfestellung gut hättet gebrauchen können? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!