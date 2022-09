Ultradünner Gaming-Monitor inklusive Spiele-Streaming: Alle Infos zum Samsung Odyssey G8

Vom 2. bis 6. September 2022 findet in Berlin die IFA (Internationale Funkausstellung) statt. Auch Samsung ist vor Ort und hat ein besonderes Technik-Spielzeug für Gamer im Gepäck: den Odyssey G8. Der Monitor möchte euch mit zahlreichen Features von sich überzeugen, aber freut euch nicht zu früh. Denn der zu erwartende Preis dürfte so manches Monatsbudget sprengen.

QD-OLED und weitere Schmankerl

Aber lasst uns zunächst auf die angesprochenen Funktionen schauen, bevor wir beim Blick in die Geldbörse wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Das technische Datenblatt des Samsung Odyssey G8 ähnelt stark dem bereits erhältlichen (und ebenfalls hochpreisigen) Alienware AW3423DW.

Demzufolge hat auch der Odyssey G8 ein QD-OLED-Panel verbaut, das seine 3.440 x 1.440 Pixel auf stattliche 34 Zoll Bilddiagonale verteilt. Klingt nach High-End und so geht es auch weiter: 175 Hz Bildwiederholrate, eine Reaktionszeit von 0,1 ms (Grau-zu-Grau) und ein OLED-typischer makelloser Schwarzwert sowie Kontrast, da auf eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung verzichtet wird.

Wenn ihr nicht auf Curved-Monitor steht, dürfte auch der Odyssey G8 schnell euer Interesse verlieren, da er im Krümmungsgrad 1800R daherkommt. Auf der Rückseite erwartet euch natürlich auch die bei Gaming-Monitoren fast schon obligatorische RGB-Spielerei, hier CoreSync & Core Lighting+ genannt. Die Farben sollen sich fließend an den dargestellten Bildschirminhalt anpassen.

Und was ist mit HDR? Wir können euch diese Frage schon von den imaginären Lippen ablesen. Kein Wunder, schließlich ist brauchbares HDR noch immer ein leidiges Thema bei Gaming-Monitoren. Und auch der Odyssey G8 wird hier leider keinen Durchbruch zur Folge haben, denn Samsung gibt den Support für gerade mal DisplayHDR 400 an. Schade, denn Fernseher zeigen schon seit geraumer Zeit, wie atemberaubend gut hochwertiges HDR in Spielen aussehen kann:

Ein Unterschied zur Alienware-Konkurrenz: Auf Nvidias G-Sync-Technologie müsst ihr hier verzichten, stattdessen unterstützt der Odyssey G8 das AMD-Pendant FreeSync Premium. Besitzt ihr keine Nvidia-Grafikkarte, muss das aber nichts Negatives sein, denn somit kann man sich beim Samsung-Monitor immerhin den kleinen aktiven Lüfter sparen, der beim Alienware für Kritik gesorgt hat.

Inklusive Spiele- und Video-Streaming

Das wohl größte Alleinstellungsmerkmal des Odyssey G8 im Vergleich zu den Mitbewerbern ist seine Funktionalität als waschechter Smart TV. Denn ein integrierter Zusatzprozessor soll den G8 für das direkte Streamen von Filmen und sogar Spielen geeignet machen. Als unterstützte Cloud-Gaming-Anbieter werden unter anderem Xbox, Nvidia Geforce Now und Google Stadia genannt. Für Film- und Seriengenuss stehen euch unter anderem Netflix, Amazon Prime und Disney+ zur Verfügung.

Irrelevant für Gamer, aber einer Randnotiz würdig: Ihr könnt mithilfe von Samsungs SmartThings-App auch andere Smart-Home-Geräte per Funk steuern - ziemlich, nun ja, smart.

Der Preis, oh weh, der Preis

So, jetzt aber genug im Schlamm der coolen Technik-Spielereien gesuhlt. Nachdem wir euch womöglich den Mund wässrig gemacht haben, müssen wir jetzt den potenziellen Spielverderber raushängen lassen. Denn nach unserer ersten Einschätzung dürfte der Samsung Odyssey G8 in etwa so viel kosten wie ein moderat ausgestatteter Gaming-PC.

Alienware verkauft den wie gesagt fast identisch ausgestatteten AW3423DW für satte 1.300 Euro. Samsung könnte diesen Preis zwar unterbieten, weil man auf das G-Sync-Modul verzichtet, doch abgesehen davon sehen wir nicht viel Einsparpotenzial. Es könnte aber sein, dass Samsung zugunsten einer größeren Verbreitung den Preis auf eigene Kosten noch etwas senkt. Dennoch müssen wir abwarten.

Warten ist das Stichwort: Wann erscheint der G8 Odyssey überhaupt? In der offiziellen Pressemitteilung anlässlich der IFA schreibt der koreanische Elektronik-Riese, dass der Monitor weltweit im 4. Quartal 2022 erscheinen wird, wobei es regionale Unterschiede beim genauen Termin geben soll. Demnach solltet ihr den G8 Odyssey auch in Deutschland irgendwann zwischen Oktober bis Dezember bestellen können.

Interessiert euch der Samsung Odyssey G8 oder hat euch der Monitor spätestens beim zu erwartenden Preis verloren? Gibt es ein Feature, das euch besonders anspricht, etwa das QD-OLED-Panel? Schreibt uns eure Meinung zu dem Gerät gerne in die Kommentare!