Blockbuster-Gaming auf dem Handy: Bekannter Entwickler will stärker auf Smartphones setzen

Resident Evil Village wird das erste AAA-Spiel von Capcom auf dem iPhone 15 Pro (Max) sein. (Bild: Apple / Capcom)

Resident Evil Village und Resident Evil 4 werden für das iPhone 15 Pro erscheinen: Und das soll erst der Anfang sein. In einem Interview mit Bloomberg gibt Capcom einen Ausblick in die Zukunft und AAA-Spiele auf Smartphones sollen eine größere Rolle spielen.

Mehr AAA-Spiele auf Handys

100 Millionen Titelverkäufe pro Jahr sind das Ziel: Bloomberg hat Haruhiro Tsujimoto interviewt - der COO von Capcom. In dem Gespräch offenbart das Unternehmen, dass sie anpeilen, 100 Millionen-Titel pro Jahr zu verkaufen - und dass AAA-Spiele auf Smartphones eine wichtige Rolle dabei spielen sollen.

Tsujimoto versichert allerdings, dass der Hauptanteil der Verkäufe weiterhin von PC-Titeln stammen soll.

Tatsächlich hat Capcom schon seit längerer Zeit geplant, vollwertige Blockbuster-Titel auf Smartphones zu portieren, jedoch war die dafür notwendige Technik bisher nicht bereit.

Den Anfang soll nun Resident Evil Village machen, das laut Capcom und dem Apple App-Store am 30. Oktober erscheinen wird - einen Tag vor Halloween.

Folgende iPhones und iPads werden kompatibel sein:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Pro (12,9 Zoll, M1, 5. Gen)

iPad Pro (11-Zoll, M1, 3. Gen)

iPad Pro (12,9-Zoll, M2, 6. Gen)

iPad Pro (11-Zoll, M2, 4. Gen)

iPad Air (M1, 5. Gen)

Ein Release-Datum für Resident Evil 4 Remake steht noch nicht fest, allerdings soll es noch 2023 erscheinen. Capcom und Apple wollen in Zukunft weiter zusammenarbeiten - es ist also zu erwarten, dass noch mehr AAA-Spiele ihren Weg auf iPhones und iPads finden werden.

Das iPhone 15 Pro ist die nächste AAA-Spiele-Konsole - was haltet ihr davon?

Will Capcom andere Studios übernehmen oder selbst übernommen werden? Bloomberg hat auch interessante Fragen in Bezug auf Übernahmen von Unternehmen gestellt und wie Capcom dazu steht. Laut Tsujimoto hat Capcom kein Interesse daran andere Studios zu kaufen und will stattdessen organisch wachsen.

Sollte Microsoft anbieten, das Unternehmen zu kaufen, würde Capcom ablehnen - Sie präferieren lieber eine geschäftliche Partnerschaft.

Was haltet ihr von dieser Entwicklung? Wünscht ihr euch mehr Blockbuster-Titel auf dem Handy? Könnt ihr euch vorstellen, das nächste Monster Hunter, Devil May Cry oder Resident Evil auf einem Handy zu spielen? Und wärt ihr dementsprechend auch bereit die Preise von AAA-Spielen (also aufwärts von 60 Euro) für die Handyversion zu bezahlen? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema wie immer in die Kommentare!