One Piece läuft seit 1997 und setzte 2022 erst einen neuen Weltrekord: über 500.000.000 verkaufte Bände, die von einer einzelnen Person stammen. Die Geschichte ist wohldurchdacht, klar, dass sich Eiichiro Oda es sich nicht nehmen lässt, ChatGPT nach Story-Ideen zu fragen.

Chopper und der König der Schatten

Oda-sensei bat ChatGPT, ihm eine interessante Geschichte für das nächste Kapitel zu entwerfen - die stellte den Mangaka allerdings nicht zufrieden.

Die KI schlug eine Geschichte rund um Chopper, das humanoide Rentier und Arzt der Piratenbande, vor, der von einem König der Schatten entführt wird. Im Mittelpunkt der Story sollte Nico Robin stehen, die als Archäologin das schlauste Mitglied von Ruffys Strohhut-Piraten darstellt. Eine Nico-Robin-fokussierte Episode hätte mir persönlich sehr gut gefallen.

Bitte neu, mit mehr Aliens

Oda bat ChatGPT, eine interessantere Handlung zu erfinden - und siehe da: der nächste Pitch hat ihn überzeugt.

ChatGPT sponn eine Geschichte rund um ein Alien, das heimlich die Strohhut-Piraten infiltriert. Eine böse Hexe habe dessen Planeten zerstört. Vollkommen klar, dass Ruffys Bande ihrem extraterrestrischen Freund helfen, den Planeten wiederherzustellen.

Am Ende bedankt sich Oda-sensei, der für Albernheiten mit seinem Franchise immer zu haben ist, mit einem Genau so werde ich es machen! . Ob er die Geschichte von ChatGPT umsetzen wird? Ich bin gespannt!

Außerirdische sind in One Piece tatsächlich nicht neu. Nach dem Sieg von Ruffy über Gott Enel in einem frühen Handlungsstrang der Geschichte, landet der mit einer fliegenden Arche auf dem Mond - und trifft dort tatsächlich Aliens. Ob ChatGPT One Piece wohl gelesen hat?

Mit einer KI Bücher schreiben, ein YouTuber hat die Probe aufs Exempel gemacht. Darüber hinaus wird vor allem der amerikanische Buchmarkt auf Amazon von Büchern geflutet, die ChatGPT verzapft hat.

ChatGPT schreibt One Piece weiter, einen Epos, der fast 1.100 Kapitel beinhaltet und so durchdacht ist, wie keine andere Geschichte. Vom Inhalt her, könnte man die KI-Idee sogar unterbringen. Glaubt ihr, der Mangaka wird es tun? Kennt ihr One Piece oder lest/schaut ihr es sogar? Was denkt ihr von Büchern, die von ChatGPT verfasst wurden? Lasst es uns wissen!