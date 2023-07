ChatGPT verliert an Fahrt: KI-Chatbot »leidet« unter Sommerflaute

(Bild: Adobe Firefly)

Der weltweite Traffic von ChatGPT (Mobil und Desktop) ist zwischen Mai und Juni um 9,7 Prozent gesunken, wie Similarweb berichtet. Seit dem Start des KI-Chatbots im November 2022 hatte OpenAI monatlich stetig neue Wachstums-Rekorde aufgestellt - bis heute.

Nach 9 Monaten konstantem Wachstum ist nun Schluss

Im Februar brach das Produkt sogar den Rekord als »am schnellsten wachsende Verbraucher-Anwendung«, zumindest laut den Analysten der UBS Bank. Während TikTok neun Monate brauchte, um die Marke von 100 Millionen Nutzern zu erreichen und Instagram sogar 2,5 Jahre benötigte, schaffte es ChatGPT in nur zwei Monaten.

9 Monate nach Veröffentlichung ist der Höhenflug zum ersten Mal vorbei.

(Bild: Similarweb)

Möglicherweise liegt der Grund für den Rückgang des Traffics in den Sommerferien, da der Chatbot ein beliebtes Tool bei Schülern und Studenten ist.

Viele Menschen haben auch nur mit dem KI-Chatbot herumgespielt und sind möglicherweise nicht zurückgekehrt. Außerdem bietet OpenAI nur Zugang zum älteren und weniger leistungsfähigen Sprachmodell GPT-3.5-Turbo kostenlos an.

Für das leistungsstärkere GPT-4 ist ein Abonnement erforderlich. OpenAI-Investor Microsoft hingegen bietet GPT-4 kostenlos über Bing Chat an, vorausgesetzt man nutzt den Edge-Browser.

Trotzdem zieht ChatGPT immer noch mehr Nutzer an als Bing, der weltweit weiterhin der zweitbeliebteste Chatbot bleibt und auf Websuche spezialisiert ist. OpenAI verzeichnet trotz Rückgang weiterhin deutlich über 1,5 Milliarden Besucher pro Monat.

Nutzt ihr ChatGPT regelmäßig oder habt ihr vielleicht sogar das leistungsfähigere GPT-4 abonniert? Für welche Zwecke und Aufgaben ist es für euch besonders nützlich? Oder seht ihr in dem KI-Chatbot keinen großen Nutzen und verzichtet darauf? Erzählt uns in den Kommentaren, was euch der Chatbot gebracht hat oder auch warum ihr ihn nicht nutzt.