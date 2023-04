ChatGPT kann viel mehr, als ihr vielleicht denkt: Fünf kreative und coole Wege, die Wunder-KI zu nutzen

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT entdecken immer mehr Leute das enorme Potenzial dieser und anderer KIs. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis es ein paar an Genialität angrenzende Ideen gab, die dem Wort Lifehack erst so richtig Leben einhauchen.

Egal, ob es um das Schreiben eines fesselnden Minispiels in nur wenigen Stunden geht oder um Hilfe bei Strafzetteln - wir stellen euch die Ideen vor, die sich wirklich nach einem Lifehack anfühlen und auch so genutzt wurden.

1. Bußgelder reduzieren mit ChatGPT

Falsch geparkt oder den Fuß etwas zu sehr auf dem Pedal ausgeruht? Das kann schon mal teuer werden. Manchmal kann man sich allerdings mit einem gut formulierten Brief vor höheren Summen retten. Blitzer können immerhin Fehler aufweisen und auch Menschen sind bekanntlich nicht perfekt.

Da gibt es nur ein Problem: Nicht alle Menschen würden spontan wissen, wie man so ein Schreiben am besten formuliert.

Das dachte sich auch die britische Studentin Millie Houlton, die einem 60 Pfund Strafzettel für Falschparken sogar gänzlich entkommen konnte.

»[...]es war ziemlich schwierig, das, was ich sagen wollte, zu formulieren, also dachte ich, ich schaue einfach, ob ChatGPT das für mich tun kann.«

Wie hat sie das gemacht? Mit einem Schreiben, das sie von ChatGPT formulieren ließ, wie im Bild unten zu sehen.

Millie Houlton wusste, dass formelle Briefe nicht ihre Stärke sind. ChatGPT fällt nichts leichter als das.

Aber Achtung: ChatGPT ist zwar auch in einem solchen Fall potenziell sehr nützlich, aber das gilt nur dann, wenn es wirklich vertretbaren Spielraum für eine Milderung der Strafe gibt.

2. Spiele entwickeln in Rekordzeit

Welcher Gamer hat nicht schon einmal davon geträumt, Spieleentwickler zu werden? Mit ChatGPT rückt dieser Traum auch für Casual-Coder oder blutige Anfänger in greifbare Nähe.

Ein tolles Beispiel ist das Mini-Spiel Sumplete, dass ihr kostenlos direkt im Browser ausprobieren könnt Es wurde - ihr habt es erraten - mit Hilfe von ChatGPT programmiert.

In Sumplete könnt ihr Zahlen in einem Raster eliminieren, so dass die Zeilen und Spalten die Zielwerte ergeben, die jeweils unten und rechts notiert sind. Doch lasst Vorsicht walten: der Suchtfaktor ist ziemlich hoch, obwohl es sich »nur« um eine Art Sudoku handelt.

Der Entwickler Daniel Tait hat das Spiel »in wenigen Stunden mit ChatGPT« programmiert. Laut eigenen Angaben hatte er eine spielbare Version des Spiels, ohne selbst eine Zeile Code schreiben zu müssen. Auch die Idee für das Spiel kam von ChatGPT. Das Ziel war eine Knobel-Spiel wie Sudoku zu erstellen, dass es noch nicht gibt.

Ohne jede Vorkenntnisse dürfte es zwar schwierig sein, so etwas selbst nachzumachen, zumal man auch eine gute Spielidee braucht. Es ist aber dennoch bemerkenswert, wie hilfreich ChatGPT bei der Programmierung sein kann.

3. ChatGPT als besonders detaillierte Suchmaschine

Nach Spieleprogrammierung und Bußgeldminderung kommen wir zu einem Lifehack der etwas kleineren Sorte. Den kann auch wirklich jeder irgendwann mal gebrauchen.

Habt ihr je eine Serie oder ähnliches aus eurer Kindheit gedacht und wolltet wissen, wie sie hieß? Oder habt ihr einen Schauspieler vor Augen gehabt, von dem euch der Name nicht einfällt?

ChatTGPT weiß oftmals was ihr sucht, auch wenn ihr es nicht gut beschreiben könnt. (Film: Venom 2 / Quelle: Sony)

Bisher war man in solchen Fällen eher machtlos, wenn man niemanden in der Nähe hatte, der wusste, was gemeint war. Und Google ist in solchen Fällen eher selten eine gute Lösung.

Wenn ich zum Beispiel folgenden Satz in Google eingebe, bekomme ich nicht das gewünschte Ergebnis:

»Wie heißt der Film, in dem ein Mann in schwarzem Kostüm seinen Mund sehr weit aufreißt?«

Google schlägt »Get Out« oder »Black Adam« vor, was nicht gemeint war. ChatGPT hingegen gibt mir die Wahl zwischen »Deadpool« und »Venom«. Letzteres habe ich gesucht.

Übrigens: Das kann auch bei Musik oder Büchern funktionieren. Behaltet allerdings im Hinterkopf, dass die Daten von ChatGPT nur bis zum September 2021 reichen. Neuere Daten gibt es in der momentanen Version noch nicht.

4. Bücher schreiben

Ihr merkt schon: Was früher hoch kompliziert war, wird durch ChatGPT zum Kinderspiel - oder Kinderbuch. Denn das ist ein besonders beliebtes Ziel von einigen Nutzern, die mit ChatGPT das schnelle Geld machen wollen.

Tatsächlich kann die KI sehr gut Bücher schreiben. Vor allem Kinderbücher sind wegen ihrer leichten Sprache keine große Herausforderung. Das Problem ist die Originalität. ChatGPT kann immerhin nur Bestandteile aus bestehenden Werken nehmen und kombinieren.

Originalität und Menschlichkeit könnt ihr allerdings selbst liefern und ChatGPT sozusagen als Assistent nutzen. So hat es zum Beispiel der YouTuber Martin gemacht, der damit auch Geld verdient hat. Mit einer guten Idee und etwas Hilfe von ChatGPT können das sicher noch mehr Leute.

Ihr müsst euch aber im Klaren darüber sein, dass die Konkurrenz in diesem Bereich wohl nur wachsen wird, wie erste Entwicklungen bei Amazon bereits zeigen:

Mehr als 200 Bücher auf Amazon sind mit ChatGPT geschrieben - und die Zahlen steigen

5. Musik machen

Falls ihr schon Musik macht oder gerne damit anfangen würdet, kann euch ChatGPT dabei helfen. Vor allem bei Songtexten, Akkorden und Tabs (in Zahlen geschriebene Noten, siehe Bild oben) kann die KI hilfreich sein. Ihr könnt sie zum Beispiel einen bestimmten Stil übernehmen oder mehrere davon kombinieren lassen.

Beispielsweise könntet ihr euch einen Text über eine Trennung im Stile von Taylor Swift ausgeben lassen und hinterher noch Gitarrentabs im Metal-Stil generieren lassen.

Was noch so mit KI und Musik möglich ist, zeigte Roberto Nickson, der einen kurzen Song produziert hat und es mit Leichtigkeit so klingen lässt, als wäre es ein anderer Künstler:

Das waren Lifehacks für ChatGPT, die andere erfolgreich für euch getestet haben. Werdet ihr welche davon ausprobieren? Habt ihr noch mehr Ideen, die man als Lifehack bezeichnen könnte? Hat euch ChatGPT schonmal in einer Situation weitergeholfen, in der ihr sonst nicht zurechtgekommen wärt? Schreibt es uns gern ein die Kommentare!