Abschied von der Cloud: Warum Unternehmen ihre Infrastruktur wieder häufiger selbst betreiben wollen

Es hat für Firmen sowohl Vor- als auch Nachteile, Daten in die Cloud auszulagern. (Bild: citrix.com)

Der US-amerikanische Cloud-Dienstleister Citrix hat Studienergebnisse unter 350 Geschäfts- und IT-Führungspersönlichkeiten in den USA veröffentlicht. Die Daten deuten darauf hin, dass Firmen wieder vermehrt auf eine eigene Server-Infrastruktur setzen wollen statt auf externe Cloud-Angebote.

Ein Trend, über den unter anderem Forbes bereits im vergangenen Jahr berichtet hat und der durch die Studie bestätigt wird. So hatten 94 Prozent der Befragten innerhalb der letzten drei Jahre mit einem Projekt zur Rückführung ihrer Daten aus der Cloud zu tun ( Cloud Repatriation ).

Gleichzeitig geben 42 Prozent der Firmen an, mindestens die Hälfte ihrer zuvor Cloud-basierten Arbeiten wieder auf eigener Infrastruktur durchzuführen oder konkret zu planen, das so umzusetzen. Aber was sind die Hauptgründe dafür?

Sicherheit, Kosten und Erwartungshaltung

Bei jeder Form der Datenspeicherung und Verarbeitung sehr wichtig: eine möglichst zuverlässige Absicherung gegen Angriffe von Außen. (Bild: stock.adobe.com - sdecoret)

Unerwartete Sicherheitsprobleme wurden von 41 Prozent der Befragten als ein wichtiges Argument für das Setzen auf eine eigene Infrastruktur genannt. 29 Prozent geben an, dass die Cloud-Kosten höher waren als gedacht und 23 Prozent berichten von generell nicht eingehaltenen Erwartungen.

Weitere wichtige Faktoren zu Gunsten lokaler Lösungen sind laut Citrix sowohl Kompatibilitätsprobleme als auch Ausfallzeiten bei den Cloud-Dienstleistungen.

Im Forbes-Artikel werden zu hohe Cloud-Kosten ebenfalls als ein wichtiger Faktor genannt. Ergänzend führt er mögliche Datenschutzprobleme an, was auch mit dem generellen Aspekt der besseren Kontrolle über eine eigene Infrastruktur zusammenhängt.

Sicherheit als ein zweischneidiges Schwert

Der Sicherheitsaspekt taucht sowohl in der Citrix-Studie als auch bei Forbes in zweifacher Hinsicht auf.

So sind laut der Studie zwar wie oben beschrieben unerwartete Sicherheitsprobleme einerseits ein Grund dafür, auf eine eigene Infrastruktur zu setzen. Andererseits geben ganze 93 Prozent der Befragten an, dass Cloud-Technologie dabei helfen kann, seltener Opfer von Cyberattacken zu werden.

Letztlich spielen dabei laut Forbes auch die Ressourcen der jeweiligen Firma eine wichtige Rolle. So könne es insbesondere für kleinere Unternehmen schwierig sein, ein ausreichendes Maß an Sicherheit für die eigenen Daten zu gewährleisten, wenn eine eigene Infrastruktur zum Einsatz kommt.

