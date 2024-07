Mehr als 100.000 verkaufte Handys in drei Stunden: Erstes Handy von neuer Marke kostet nur 200 Euro, wird direkt zum Erfolg

Das neue CMF Phone 1 verkauft sich rasend schnell. (Bildquelle: Nothing)

Erst kürzlich erschien das CMF Phone 1, doch das dahinterstehende Unternehmen Nothing feiert das Handy schon jetzt als Verkaufserfolg.

Darum ist das wichtig: In den vergangenen Monaten haben Handyhersteller unter ihren Neuankündigungen hauptsächlich teure Smartphones gehabt.

Mit dem CMF Phone 1 ist nun ein vergleichsweise günstiges Smartphone auf den Markt gekommen, das ein gutes Gesamtpaket nur 200 Euro liefern will – und damit positiv im Markt ankommt.

Im Detail: In der vergangenen Woche kam das CMF Phone 1 auf den Markt. Bei CMF handelt es sich um eine im August 2023 gegründete Tochtermarke von Nothing, das neue Handy ist gewissermaßen das Debüttelefon.

Mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 200 Euro (für die 128-GByte-Variante) wurde das CMF Phone 1 offiziellen Angaben zufolge vom Start weg zu einem Kassenschlager.

Innerhalb von drei Stunden nach dem Verkaufsstart wurde das Smartphone mehr als 100.000 Mal verkauft, wie das Unternehmen auf X / Twitter erklärt.

Im Gegensatz dazu habe das Nothing Phone 2a dieselbe Menge an verkauften Einheiten erst nach 24 Stunden erreicht.

Nothings Co-Gründer Akis Evangelidis äußerte sich gegenüber GSMArena wie folgt:

Nach dem unglaublichen Erfolg von Phone (2a) im März ist CMF Phone 1 ein frischer Wind in einem stagnierenden Preissegment, das in den letzten Jahren mehr vom Gleichen gesehen hat und oft vernachlässigt worden ist. [...] Verkäufe sind nie das Endziel, sondern das Ergebnis der Herstellung großartiger Produkte, die von den Nutzern geliebt werden – und wir könnten nicht dankbarer sein für die Marktresonanz und das Erreichen dieses Rekordergebnisses am ersten Verkaufstag. Nothing via GSMArena

Die Besonderheit des Handys: Die Rückseite des CMF Phone 1 ist in einem Punkt modular: Die Schrauben zur Befestigung lassen sich lösen, sodass diese auf Wunsch gegen optional erhältliche Backcover getauscht werden kann.

In der offiziellen Dokumentation findet sich zudem eine Anleitung, die es euch ermöglicht, per 3D-Druck eure eigenen Rückseiten zu entwerfen.

Folgende Spezifikationen führt das CMF Phone 1:

Display : Beim Bildschirm setzt CMF auf ein 6,67 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.800 Pixel; die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 120 Hertz. Als Maximalhelligkeit werden 2.000 cd/m² angegeben.

: Beim Bildschirm setzt CMF auf ein 6,67 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.800 Pixel; die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 120 Hertz. Als Maximalhelligkeit werden 2.000 cd/m² angegeben. Prozessor : Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 7300 5G, der sich in einen Performance-Cluster mit vier Cortex-A78 (2,5 GHz) sowie einen Effizienz-Cluster mit vier Cortex-A55 (2 GHz) aufteilt.

: Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 7300 5G, der sich in einen Performance-Cluster mit vier Cortex-A78 (2,5 GHz) sowie einen Effizienz-Cluster mit vier Cortex-A55 (2 GHz) aufteilt. Speicher: Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf wahlweise sechs oder acht Gigabyte RAM, die interne Kapazität liegt bei wahlweise 128 oder 256 Gigabyte.

Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf wahlweise sechs oder acht Gigabyte RAM, die interne Kapazität liegt bei wahlweise 128 oder 256 Gigabyte. Kamera: Auf der Rückseite finden sich eine Sony-Hauptkamera mit 50 Megapixel (f/1.8) Auflösung sowie ein 2 MP fassender Porträtsensor. Selfies werden mit einer 16-MP-Frontkamera geschossen.

Auf der Rückseite finden sich eine Sony-Hauptkamera mit 50 Megapixel (f/1.8) Auflösung sowie ein 2 MP fassender Porträtsensor. Selfies werden mit einer 16-MP-Frontkamera geschossen. Konnektivität : Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6 sind an Bord - NFC und 5G allerdings nicht.

: Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6 sind an Bord - NFC und 5G allerdings nicht. Akku: Die Kapazität beläuft sich auf 5.000 mAh, geladen wird per 33-Watt-Charger.

Unser Praxistest zum CMF Phone 1 ist in Arbeit - in der Zwischenzeit wollen wir von euch wissen: Welchen Eindruck macht das »Budget«-Smartphone auf euch? Wollt ihr wieder mehr Auswahl im günstigeren Handysegment oder achtet ihr mehr auf die Flaggschiffe der Hersteller? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!