Nothing verkündet seine erste Tochtermarke: Eine Smartwatch ist bereits geplant

Zu Smartphone-Hersteller Nothing gehören nicht nur transparente Produkte, sondern auch eine transparente Kommunikation. In einem Community-Update-Video gewährt das junge Unternehmen hinter dem Nothing Phone einen Blick hinter die Kulissen.

Das knapp 13 Minuten dauernde Video klärt auf, in welche Richtung sich das Unternehmen bewegen möchte und was in naher Zukunft ansteht. Der erste Schritt ist schon gemacht:

Die Gründung einer eigenen Tochtermarke.

CMF by Nothing ist erschwinglicher

Carl Pei, der CEO von Nothing, hat in dem YouTube-Video die Zeit genutzt, CMF by Nothing anzukündigen - die erste Tochtermarke von Nothing.

Das Ziel der neuen Tochtermarke ist es, Produkte anzubieten, die besser für die breite Masse geeignet und erschwinglicher sind. Dabei soll die Designsprache der Nothing-Produkte beibehalten werden. Die Nothing-Geräte sollen hingegen das Premium-Segment bedienen.

Mit CMF nimmt sich das Unternehmen vor, im Billig-Segment hochwertigere Produkte anzubieten als die Konkurrenz.

Die ersten Geräte der neuen Tochtermarke sind eine Smartwatch und In-Ear-Kopfhörer. Genaue Details zu diesen und wann die offizielle Ankündigung stattfinden wird, gab man noch nicht bekannt.

CMF by Nothing-Produkte werden von einem, vom Kern-Team unabhängigen, Team entwickelt und vermarktet. So soll gewährleistet werden, dass die Hauptprodukte der Nothing-Marke unbeeinflusst bleiben und deren Entwicklung nicht unter der neuen Untermarke leidet.

