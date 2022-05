AMD eröffnete mit seiner Keynote soeben die Computex 2022. Die Computermesse im taiwanischen Taipeh ist in diesem Jahr besonders spannend, da wir noch völlig neue Prozessoren und Grafikkarten erwarten. Leider hat uns AMD-Chefin Dr. Lisa Su nur zu einer Produktreihe Informationen geliefert – zu Ryzen 7000. Über Radeon RX 7000 verlor sie jedoch kein Wort. Überhaupt hielt sich das Unternehmen recht bedeckt.

Neue Prozessoren: AMD Ryzen 7000

Die neuen Ryzen-Prozessoren aus der 7000er-Reihe haben wir in Form des Spitzenmodells mit 16 Kernen, das vermutlich auf den Namen Ryzen 9 7950X hören wird, schon einmal im Rahmen der Computermesse CES Anfang des Jahres ganz kurz in Aktion gesehen.

Auf der gerade eben zu Ende gegangenen Keynote war das nicht viel anders. Dr. Lisa Su hielt die CPU wie gewohnt in die Kamera, im Hintergrund war Ghostwire Tokyo samt eingeblendeter Taktraten zu sehen. Der Sprung in Sachen Megahertz ist tatsächlich enorm, denn der Ryzen-Prozessor kommt dabei auf 5,5 Gigahertz. Auf wie vielen Kernen ist allerdings unklar – wir gehen jedoch von einem Kern aus. Die Leistungsaufnahme beträgt dabei maximal 170 Watt. Die Specs in der Übersicht:

Fertigung Architektur Kerne maximal Taktraten maximal Arbeitsspeicher und PCIe TDP Ryzen 7000 5nm Zen 4 16/32 5,5 GHz DDR5 + PCIe Gen 5 bis zu 170 Watt Ryzen 5000 7nm Zen 3 16/32 4,9 GHz* DDR4 + PCIe Gen 4 bis zu 105 Watt

Benchmark-Tabellen hat uns AMD allerdings vorenthalten. Wie viel schneller die CPU bei Spielen im Vergleich zur aktuellen Generation in Form beispielsweise des Ryzen 9 5950X oder des Intel Core i9 12900K in Spielen ist, ist also unklar. In der Grafiksuite Blender hängt die Ryzen-CPU Intels Flaggschiff jedoch immerhin um 31 Prozent ab.

Erstmals mit integrierter Grafikeinheit

Mit Ryzen 7000 integriert AMD außerdem erstmals eine Grafikeinheit in die Desktop-CPUs. Das war bislang den APUs vorbehalten. Der Grafikchip basiert dabei auf der RDNA-2-Architektur, die auch bei den aktuellen RX-6000-Grafikkarten ihr Werk verrichtet.

Neue Plattform: AMD AM5

Ebenfalls neu ist die AM5-Plattform. Alle bisherigen Ryzen-CPUs waren für AM4 konzipiert. Die neue Plattform bringt auch einen neuen Sockel mit mehr Pins (LGA1781). Dazu gesellen sich Support für DDR5-Arbeitsspeicher und PCI Express 5.0. Der Umfang der Unterstützung für PCIe 5.0 ist jedoch vom jeweiligen Chipsatz abhängig. Drei Versionen des 600er-Chipsatzes wurden angekündigt:

X670X: PCIe 5.0 überall (Festspeicher plus alle PCIe-Slots), auf extremes Overclocking ausgelegt

PCIe 5.0 überall (Festspeicher plus alle PCIe-Slots), auf extremes Overclocking ausgelegt X670: PCIe 5.0 nur für den Festspeicher und den Grafikkarten, auf „Enthusiast Overclocking“ ausgelegt

PCIe 5.0 nur für den Festspeicher und den Grafikkarten, auf „Enthusiast Overclocking“ ausgelegt B650: PCIe 5.0 ausschließlich für den Festspeicher

Außerdem werden AM5-Platinen mit bis zu vier HDMI-2.1- und DisplayPort-2-Anschlüssen ausgestattet.

Neue Grafikkarten: Radeon RX 7000

Etwas enttäuscht sind wir jedoch davon, dass Dr. Lisa Su kein Wort zu den kommenden neuen Grafikkarten in Form von Radeon RX 7000 verloren hat. Das berühmte There is one more thing! blieb also aus, nicht einmal der kleinste Hinweis wurde gegeben. Was wir bislang über Radeon RX 7000 wissen, lest ihr hier:

Was meint ihr? Seid ihr ebenso enttäuscht, dass es keine Benchmarks zu den Prozessoren und auch keinen Ausblick auf die neuen Grafikkarten gab? Schreibt es gerne in die Kommentare!