Bald beginnt die wichtigste Computermesse des Jahres - Das erwarten wir von AMD, Nvidia und Intel

Am kommenden Montag, den 23. Mai 2022, beginnt mit der Computex die für Spieler-Hardware wichtigste Computermesse des Jahres. Während auf der CES im Januar meist nur wenig von neuen Grafikkarten und Prozessoren zu sehen ist, ist die Messe im taiwanischen Taipeh oftmals wichtigen Releases vorgelagert und dient Herstellern daher gerne als Plattform für größere Ankündigungen.

In diesem Jahr ist die Computex sogar ganz besonders spannend, weil gleich mehrere neue Grafikkarten-Generationen anstehen – das ist in der Regel nur alle zwei Jahre der Fall. Was dürfen wir von AMD und Nvidia also erwarten? Und was ist eigentlich mit Intel?

AMD: Radeon RX 7000 und Ryzen 7000

Auf der AMD-Keynote am nächsten Montag (23. Mai, um 8 Uhr morgens) könnte es zu einem Doppelschlag kommen. Chefin Dr. Lisa Su will in diesem Jahr nämlich sowohl neue Grafikkarten als auch neue Prozessoren auf den Markt bringen.

Grafikkarten

Bei den Grafikkarten steht daher hoffentlich die Ankündigung der RX-7000-Reihe an. Hier gehen Gerüchte und Leaks von einem enormen Leistungssprung aus. Unlängst wurde zudem gemutmaßt, AMD könnte die Launch-Reihenfolge gegenüber früheren Jahren ändern und nach den High-End-Modellen direkt die Einsteigerklasse veröffentlichen. Die Mittelklasse auf Basis des Navi-32-Chips, der vermutlich in der RX 7700 sein Werk verrichtet, soll erst im Jahr 2023 erscheinen.

Prozessoren

Bei den Prozessoren gilt eine Ankündigung der neuen Ryzen-7000-CPUs als sehr wahrscheinlich. Die Zen-4-Chips mit dem Codenamen Raphael sitzen nicht mehr auf dem Sockel AM4, wie alle bisherigen Ryzen-Generationen, sondern auf dem neuen Sockel AM5. Die neue Plattform soll außerdem sowohl den neuen Arbeitsspeicher-Typ DDR5 als auch den aktuell schnellsten Datenexpress in Form von PCIe Gen 5 unterstützen.

Nvidia: Geforce RTX 4000

Von Nvidia erhoffen wir uns eine Ankündigung mit Blick auf die kommenden Grafikkarten aus der RTX-4000-Reihe, die bisherigen Leaks und Gerüchten zufolge eine deutlichen Performance-Sprung markieren sollen. Hier wird beispielsweise für das Spitzenmodell RTX 4090 eine Leistungssteigerung von rund 100 Prozent gegenüber bisherigen Modellen vorhergesagt. Die Angaben beziehen sich allerdings auf die theoretischen Rechenleistung in Form von Teraflops. Die Performance-Zugewinne in Spielen fallen erfahrungsgemäß meist nicht ganz so hoch aus.

In den letzten Wochen wurde zudem immer wieder gemunkelt, der Release könnte früher erfolgen, als erwartet, konkret: bereits im Juli oder August. Typischerweise launcht Nvidia neue Grafikkarten jedoch eher im Oktober oder November. Das war auch zuletzt bei RTX 3000 der Fall.

Sollte Nvidia tatsächlich mit seinem bisherigen Release-Zyklus brechen, bliebe praktisch kaum eine andere Möglichkeit, als die neuen Grafikkarten im Rahmen der Computex-Keynote nächsten Dienstag (24. Mai, um 5 Uhr morgens) vorzustellen.

Intel: Im Südosten nichts Neues

Von Intel erwarten wir indes nicht allzu viel. Eine eigene Keynote unterhält der Chipgigant auf der Computex in diesem Jahr ohnehin nicht. Dem wurde im Rahmen der Intel Vision 2022 schon vor zehn Tagen vorgegriffen - ohne wirklich spannende neue Erkenntnisse: Wir wissen leider immer noch nicht, wann die Spieler-Grafikkarten auf Basis der Xe-Architektur denn nun endlich erscheinen werden. Zur Erinnerung: Der Launch-Zeitraum wurde schon mehrfach verschoben, was Redakteur Alex zu folgender Kolumne bewogen hat:

Was meint ihr? Werden wir auf den Keynotes von AMD und Nvidia im Rahmen der Computex 2022 wirklich neue Grafikkarten und Prozessoren zu sehen bekommen? Und glaubt ihr vielleicht sogar an eine Überraschungsankündigung seitens Intel? Oder denkt ihr, die Computex wird gar nichts Neues bringen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!