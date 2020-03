Wegen Corona: Telekom aktiviert Notfallplan für Internetversorgung

Droht Deutschland ein Internetausfall wegen der Corona-Pandemie? Die Deutsche Telekom hat auf entsprechende Befürchtungen reagiert und erklärt, man sei für einen massiven Anstieg des Netzwerk-Traffics »gut gerüstet«.

Das italienische Telekommunikationsunternehmen Telecom Italia vermeldete laut Bloomberg einen Anstieg des Datenverkehrs in Italien während der vergangenen zwei Wochen um 70 Prozent, der offensichtlich der Isolation der Einwohner zuhause und dem daraus resultierenden Gaming-Boom (Fortnite) geschuldet ist.

Italy's internet network is under strain because so many kids are home from school and playing video games online https://t.co/5CvkFn5fNJ