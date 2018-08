Ming-Chi Kuo ist ein sehr angesehener Analyst mit guten Kontakten in das Umfeld von Apple und hat in den letzten Jahren sehr viele Apple-Produkte und deren Eigenschaften lange vor deren Veröffentlichung korrekt vorhergesagt. Nun behauptet Kuo laut MacRumors, dass Apple doch noch an einem eigenen Auto arbeitet und dieses komplett neue Produkt zwischen 2023 und 2025 auf den Markt kommen soll.

Die besten Grafikkarten für Spieler

Bemerkenswert ist an dieser Aussage, dass es zwar früher schon viele Gerüchte über ein Apple Auto gab, doch die letzten inoffiziellen Informationen dazu davon ausgingen, dass die Entwicklung eingestellt worden sei. Stattdessen soll sich Apple rein auf den Software-Teil für selbstfahrende Autos konzentrieren, der dann auch in Fahrzeuge anderer Hersteller zum Einsatz kommen könnte.

Doch laut Kuo wird es bald eine riesige Nachfrage nach neuen Autos mit neuen Technologien geben, die viele neue Funktionen ermöglichen. Die technischen Fortschritte von Apple, auch im Augmented-Reality-Bereich, würden das Auto neu definieren und das Apple Car deutlich von den Fahrzeugen anderer Hersteller unterscheiden. Die Lage sei bei Autos nun so wie vor 10 Jahren, als Apple das iPhone auf den Markt brachte.

Spiele-Mythen entlarvt - Bringt Modulpusten wirklich etwas?

Apple sei auch viel besser als Konkurrenten in der Lage, Hardware, Software und Dienste zu integrieren als Unternehmen, die bisher nur in einzelnen dieser Bereiche tätig sind. Es gibt tatsächlich auch kleine Hinweise darauf, dass Apple weiter oder wieder an einem eigenen Auto arbeitet. So ist beispielsweise Doug Fields, der fünf Jahre Chefentwickler bei Tesla war, eben erst zu Apple gewechselt. Tesla dürfte dann wohl auch der direkteste Konkurrent zu einem Apple Car sein, da auch das Unternehmen von Elon Musk ständig auf neueste Technologien setzt.