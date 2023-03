»Das ist absurd, dumm, hässlich, und ich liebe es«: Samsung Galaxy Handy mit fast zwei Wochen Akkulaufzeit bei Reddit

Ein Modder hat die Akkulaufzeit seines Samsung Galaxy A32 versechsfacht. Das DIY-Projekt kommt auf Reddit gut an. (Bild: Samsung)

Erinnert sich jemand noch an das Energizer P18K Pop? Dabei handelte es sich um ein Smartphone mit einem massiven 18.000-mAh-Akku. Das Handy selbst sah mehr aus wie eine Powerbank mit integriertem Smartphone.

Ein ziemlicher Brocken, der bis zu 50 Tage Standby-Zeit versprach. Ursprünglich sollten etwas mehr als eine Millionen Euro für die Entwicklung des Handys über Crowdfunding gesammelt werden.

Das Handy selbst hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, nur wollte es anscheinend keiner. Gerade einmal 11 Unterstützer hat die Indiegogo-Kampagne finden können. Das Handy kam also nie auf den Markt.

Der Redditor Downtown_Cranberry44 hat sich nun einfach sein eigenes Powerbank-Handy mit seinem Samsung Galaxy A32 5G gebaut. Dafür verwendete er sogar einen noch größeren 30.000-mAh-Akku.

12 Tage Akkulaufzeit sollten drin sein

Der Akku selbst ist keine handelsübliche Powerbank, sondern wurde ebenfalls selbst zusammengeschustert. Der 30.000-mAh-Akku besteht aus sechs Samsung 50E-Akkus, die jeweils 5.000 mAh haben.

Das für dieses Projekt verwendete Samsung Galaxy A32 5G ist normalerweise ebenfalls mit einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet. Mit diesen hält es etwa zwei Tage normaler Nutzung durch.

Das bedeutet, dass rein theoretisch der neue Akku die Laufzeit auf etwa 12 Tage verlängern könnte. Der Modder selbst geht von einer Laufzeit von etwa einer Woche aus. Interessanterweise zeigt das Handy nun dauerhaft 1 Prozent Akkustand an.

Wie das Projekt genau aussieht könnt ihr den Bildern hier entnehmen:

Design-Awards wird das DIY-Projekt nicht gewinnen, aber es funktioniert. (Bild: Downtown_Cranberry44 / Reddit)

Er selbst nennt das Handy »Samsung Brickphone« und die Community nimmt das dicke Powerbank-Handy mit Humor. Die Top-Kommentare im Reddit-Thread sind aktuell »The bomb has been planted«, »Oh cool, it’s the Samsung C4« und »This is preposterous, stupid, ugly, and I fucking love it.«.

Downtown_Cranberry44 schreibt, dass er kein Elektroingenieur ist und das Modding nur hobbymäßig betreibt. Er hat das Handy bisher auch nur zuhause verwendet.

Obwohl die meisten Kommentare sehr ironisch klingen, sollte man dennoch vorsichtig sein. Beim Hantieren von Akkus und Batterien sollte entsprechendes Knowhow vorhanden sein.

Mal abgesehen von der Optik: Hättet ihr Interesse an einem Handy, das locker 2 cm dick ist, aber dafür mehr als eine Woche durchhält? Hättet ihr euch das Energizer-Handy gekauft, wäre es auf den Markt gekommen? Und habt ihr selbst schon einmal euer Smartphone gemoddet? Wenn ja, erzählt uns eure Storys in den Kommentaren!