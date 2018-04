Facebook Datenskandal - Vermutlich 310.000 deutsche Konten betroffen

Der Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica zieht weite Kreise - und macht offenbar auch vor Deutschland nicht halt: Denn wie Facebook kürzlich bekannt gab (via Heise), befinden sich unter den 87 Millionen betroffenen Nutzerprofilen auch die Daten von rund 310.000 deutschen Facebook-Konten.

Damit sprengt der Skandal den bislang angenommenen Rahmen: Zuvor war in den Medien immer von 50 Millionen betroffenen Datensätzen die Rede, Cambridge Analytica hatte behauptet, lediglich von 30 Millionen Konten Daten erhalten zu haben.

Nur 65 deutsche Nutzer beteiligten sich an Umfrage

Wie Heise berichtet, waren die Daten über eine Umfrage-App an Cambridge Analytica gelangt. Laut Facebook beteiligten sich an dieser Befragung nur 65 deutsche Nutzer. Weil aber nicht nur die Daten der Umfrage-Teilnehmer, sondern auch die ihrer Freunde weitergegeben wurden, schoss die Gesamtzahl der von dem Datenskandal Betroffenen deutlich in die Höhe.

Facebook errechnete auf Basis der Umfrage-Teilnehmer schließlich die potentielle Summe der betroffenen Konten und kam dabei auf folgendes Ergebnis:

Betroffene in Deutschland: bis zu 309.815 Nutzer

USA: 70,6 Millionen Nutzer

Philippinen: 1,2 Millionen Nutzer

Großbritannien: 1,1 Millionen Nutzer

Gesamt: 87 Millionen Nutzer

Infolge des Datenskandals hatte Facebook sich reumütig gezeigt: Es werde Jahre dauern, bis man sich von dem Leck erholt habe, sagte Zuckerberg in einem Interview. Außerdem versprach er Maßnahmen, um derartige Probleme mit der Social-Media-Plattform künftig zu vermeiden.