Deutsche verbringen im Internet unterdurchschnittlich viel Zeit

Dass das Ausmaß der technologischen Entwicklung eines Landes nicht zwangsläufig mit der Dauer des täglichen Internetkonsums seiner Bevölkerung korrelieren muss, zeigt eine aktuelle Statistik von BusinessFibre.co.uk.



Das Unternehmen hat untersucht, wie viel Zeit die Bewohner verschiedener Staaten weltweit abhängig von Alter und Geschlecht täglich im Internet zubringen (via Zdnet).

Ian Wright, Mitarbeiter bei BusinessFibre, erklärte zu der Studie:

"In einer Welt, wo wir unbegrenzte Mengen an Informationen mit ein paar wenigen Klicks abrufen können, hat sich unser Leben revolutioniert.



Das Internet und die Computertechnologie haben nicht nur die Art verändert, wie wir arbeiten, unser Maß an Produktivität und unsere Sichtweise auf die Welt - es hat auch die Art verändert, wie wir mit Leuten kommunizieren.



Diese Forschung gewährt einen Einblick in Länder, die stark vom Internet abhängen, und dahingehend, ob es eine Grenze gibt, wann man süchtig nach dem Internet sein kann oder eben nicht."