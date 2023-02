Die Donots hassen Anno, aber Géraldine kann ihnen verzeihen

Link zum Podcast-Inhalt

Musik und Videospiele gehören zusammen wie Pommes und Ketchup, wie Minsc und sein Hamster Boo, wie Michael Graf und Stellaris. Kein Wunder also, dass die Schnittmenge von Menschen, die gute Musik schätzen und die gute Videospiele schätzen - sagen wir einfach mal - sehr groß ist.

Eigentlich sollte es also keine Überraschung sein, dass Ingo und Alex von den Donots zu einigen der größten Gaming-Nerds unter der Sonne gehören. In unserem Podcast haben sie Géraldine und Heiko dann aber doch mit der ein oder anderen Aussage überrascht - sowie schwer verärgert und unendlich begeistert.

Wie kann es zum Beispiel sein, dass Alex einige absolute Lieblingsspiele mit Géraldine teilt, aber gleichzeitig ihre liebsten Spielegenres hasst? Was sagt Ingo eigentlich dazu, dass Oblivion besser sein soll als Skyrim? Zu welchem Spiel würden die beiden gerne mal den Soundtrack schreiben (und Spoiler, warum zur Hölle ist es Conker’s Bad Fur Day)?

Die Donots verwöhnen uns seit den 90ern bereits mit feinstem Alternative Rock - seit 2015 sogar auf Deutsch. Gründer Ingo Knollmann steht normalerweise am Mikro oder am Keyboard, wenn er nicht gerade Bands wie die Beatsteaks unter seinem eigenen Plattenlabel managt ... oder Dark Souls spielt. Gitarrist Alex Siedenbiedel war übrigens auch schon mal Gast bei »Wer wird Millionär?« und ist neben Klassikern wie Elden Ring, Hades und Zelda großer Fan von Pheonix Wright.

Natürlich darf da aber auch unser Chefredakteur Heiko Klinge nicht fehlen, der (der Legende nach) noch kein Musikquiz verloren hat und auf den Konzerten dieser Welt zu Hause ist. Außerdem reibt in dieser Podcastfolge manchmal sein Kabel am Mikro und laut Raumschiff-GameStar-Fans gehört hier dringend ein »Heiko Klinges Kabel«-Witz hin.

Ihr merkt schon: Es wird eine besondere Folge. Wenn ihr diese zur Gänze genossen habt und mehr von den Donots hören wollt, dann könnt ihr das in ihrem brandneuen Album »Heut ist ein guter Tag« - überall wo es Musik gibt. Alternativ auf ihrer Live-Tournee in insgesamt 20 Städten oder sogar in ihrem eigenen Podcast »Die relaxte Kluftpuppe«. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören!

