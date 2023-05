Die Katzen sind aus dem Sack: Was die neuen, deutlich günstigeren Grafikkarten von AMD & Nvidia bieten

Nvidia stellt offiziell drei Versionen der RTX 4060 vor. (Bild: Nvidia)

Nach wochenlangen Gerüchten und Spekulationen sind die 60er-Grafikkarten der Ada-Lovelace-Generation endlich offiziell. Nvidia hat sowohl die RTX 4060 Ti als auch die RTX 4060 vorgestellt. Die Ti-Version kommt, wie von Leaks und Gerüchten schon vorher bekannt wurde, in zwei verschiedenen Ausführungen. Die erste davon schon am 24. Mai.

Preis und Verfügbarkeit

Parallel zur Ankündigung gibt Nvidia auch schon bekannt, wie viel die neuen Grafikkarten kosten sollen und wann sie in den Regalen stehen werden.

Die RTX 4060 Ti mit 8 GByte VRAM erscheint am 24. Mai für einen Preis von 400 US-Dollar. Die 16 GByte-Variante erscheint im Juli für 500 US-Dollar. Die günstigste Version, die RTX 4060 ohne Ti, ist ebenfalls im Juli für 300 US-Dollar zu haben.

Erfahrungsgemäß werden die Preise in Europa höher ausfallen.

Das sind die Specs

Nicht nur wissen wir jetzt, wann die neuen Grafikkarten erscheinen sollen und wie viel sie kosten werden, Nvidia veröffentlicht auch zwei Spec-Sheets. Es sind nur zwei, weil sich die technischen Daten der beiden 4060 Ti-Versionen, bis auf den Videospeicher, gleichen.

Die RTX 4060 Ti wird eine Rohleistung von 22 Teraflops besitzen und die RTX 4060 15 Teraflops. Außerdem wird die RTX 4060 17 Gbps-Speicherchips anstatt von 18 Gbps verwenden, die bei der Ti-Variante zum Einsatz kommen. Dies resultiert in einer etwas niedrigeren Speicherbandbreite von 272 GByte/s im Vergleich zu den 288 GByte/s der RTX 4060 Ti.

Zusätzlich zu den technischen Daten zeigt Nvidia, welche Leistungssteigerungen in Spielen im Vergleich zur Vorgeneration zu erwarten sind. Mit aktiviertem DLSS 3.0 und Frame Generation sind massive Steigerungen der Bildwiederholrate zu verzeichnen. Schaut man sich die Spiele ohne das neue Feature an, halten sich diese schon eher in Grenzen und an das, was man von einem Generationssprung erwarten würde.

Und was macht die Konkurrenz?

Von AMDs Einsteiger-Grafikkarte RX 7600 wurde erst neulich ein GPU-Z-Screenshot geleakt, der alle wichtigen technischen Daten offenbart hat. Demnach ist es bestätigt, dass sie die Navi 33 XL-GPU mit 32 CUs und 2048 Stream-Prozessoren verwenden wird.

Dazu kommen 8 GByte Videospeicher und ein beschnittenes PCIe-Interface mit nur 8 Lanes und Gen4. Mit derselben Konfiguration wird auch die Nvidia Geforce RTX 4060 erscheinen. Im Gegensatz zu dieser besitzt die AMD-Grafikkarte einen maximale Speicherbandbreite von 288 GByte/s. Die Boost-Taktrate wird mit 2.655 MHz angegeben.

Anhand der reinen Zahlen ist es noch schwierig zu sagen, wie genau die RX 7600 sich in Spielen schlagen wird. Man kann allerdings davon ausgehen, dass sie eine ähnliche Leistung wie die RX 6650 XT haben wird, da sich die Specs sehr ähnlich sind.

Sowohl preislich als auch leistungstechnisch wird erwartet, dass die RX 7600 mit der RTX 4060 konkurrieren soll. Erste Spekulationen bewegen sich in Richtung 350 Euro. Mehr dazu lest ihr hier:

Mehr zum Thema Endlich eine neue Grafikkarte für den Mainstream? Euro-Preis für die AMD Radeon RX 7600 geleakt von Duy Linh Dinh

Was haltet ihr von den neuen Grafikkarten? Ist das Gebotene die Preise wert? Habt ihr vor euch eine der neuen Karten selbst zu besorgen? Wenn ja, welche spricht euch am meisten an und warum? Und welche Gründe sprechen eurer Meinung nach gegen den Kauf von einer der neuen Midrange-Grafikkarten? Schreibt es uns in die Kommentare!