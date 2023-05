Endlich eine neue Grafikkarte für den Mainstream? Euro-Preis für die AMD Radeon RX 7600 geleakt

Die Computex in Taipei steht vor der Tür und mit ihr die Verkündigung neuer Grafikkarten von AMD und Nvidia. Heiß erwartet wird etwa die Radeon RX 7600 von AMD, die einen günstigen Preis gepaart mit einer guten Leistung für Full-HD-Gaming verspricht.

Ein Leak verrät uns nun, welchen Preis die neue Mainstream-Grafikkarte haben soll.

Radeon RX 7600 soll 350 Euro kosten

Laut der französischen Webseite Cowcotland soll die Radeon RX 7600 ab dem 25. Mai für 350 Euro in Frankreichs Regalen stehen. Dabei geben sie allerdings nicht an, von wo sie diese Information erhalten haben. Der Leak ist also mit Vorsicht zu genießen.

Sollte das Gerücht aber stimmen, würde sich die RX 7600 preislich deutlich unterhalb der Geforce RTX 4060 Ti einordnen, die zu einer UVP von etwa 450 Euro erscheinen soll.

Natürlich bietet Nvidias neue Grafikkarte dafür dann auch mehr Leistung, doch gibt uns der angepeilte Preis der Ti-Version einen Anhaltspunkt dafür, wie viel die »normale« RTX 4060 kosten soll.

Es wird erwartet, dass die RTX 4060 bei etwa 400 Euro landen wird, was AMDs Radeon RX 7600 zumindest preislich zu einer sehr attraktiven Alternative machen würde.

Was es bisher über die RTX 4060 Ti zu wissen gibt, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Die RTX 4060 Ti von Nvidia ist noch nicht einmal offiziell angekündigt, trotzdem wissen wir schon so einiges von Alana Friedrichs

Ist die RX 7600 endlich die Next-Gen-Grafikkarte für den Mainstream?

Zur Radeon RX 7600 existieren nicht nur erste Infos zu den Specs, sondern auch schon Bilder der Sapphire-Version. Aus diesen können wir schließen, dass sie 32 Compute Units, 8 GByte VRAM und 32 MB Infinity Cache besitzen wird.

Gerüchten zufolge soll ihre Leistung durch einen 128-Bit schmalen Speicherbus etwas beschnitten sein. Außerdem werden nur 8 PCIe 4.0 Lanes unterstützt.

Die Sapphire Pulse Radeon RX 7600 besitzt einen 8-Pin Stromanschluss, was sich mit den Erwartungen deckt, dass die neue Grafikkarte maximal etwa 140 Watt verbrauchen soll.

Leistungstechnisch soll die Grafikkarte etwa auf dem Niveau einer Radeon RX 6650 XT sein, was angesichts eines Preises von 350 € verständlich, aber auch nicht außergewöhnlich ist.

Sollte die Radeon RX 7600 wirklich maximal 140 Watt verbrauchen, bei gleicher oder sogar besserer Leistung einer RX 6650 XT (die eine TGP von 180 Watt hat), dann könnte AMD am 25. Mai einen Gewinner haben.

Warum Alana es wichtig findet, dass die AMD als nächstes die Radeon RX 7600 veröffentlicht und damit die Mittelklasse vorerst überspringt, lest ihr hier:

RX 7600: AMDs nächste Karte ist offenbar genau das, was Spieler jetzt brauchen

Was haltet ihr von dem prognostizierten Preis? Ist er zu hoch angesetzt, genau richtig oder sogar zu niedrig? Wie viel Euro sollte die Radeon RX 7600 eurer Meinung nach kosten und welche Leistung erwartet ihr dafür? Werdet ihr sie euch kaufen oder habt ihr in der Zwischenzeit zu einer Grafikkarte der letzten Generation gegriffen? Schreibt es uns in die Kommentare!