Fast so stark wie eine RTX 4090: Nutzer bringt AMDs Flaggschiff RX 7900 XTX an das absolute Limit

»Zu was wäre die Radeon RX 7900 XTX in der Lage, wenn sie nicht durch das Leistungslimit von AMD gehandicapt wäre.« Genau diese Frage hat sich Reddit-Nutzer Jedi95 gestellt. Mit einer Hardware-Mod entfernt er das Limit und testet, wie schnell AMDs High-End-Grafikkarte wirklich sein kann und ob sie mit der Leistung einer Geforce RTX 4090 gleichziehen kann.

In einem aktuellen Reddit-Post präsentiert der Overclocker stolz seine Ergebnisse:

Nach Aussage von Jedi95 handelt es sich hierbei um den höchsten stabilen Übertaktungsrekord, der je bei einer RX 7900 XTX erreicht wurde. Für das Experiment nutzte er die Asus TUF RX 7900 XTX Grafikkarte in Verbindung mit dem EK-Quantum-Vector-Wasserkühler.

Zusätzlich verwendete er den EVC2SE von ElmorLabs, um die Leistungsgrenzen vollständig zu umgehen. Mit der Mod ist es möglich, die Spannung von Komponenten selbst anzupassen.

Der EVC2SE ließ sich ganz einfach mit der Asus TUF RX 7900 XTX verbinden, die praktischerweise einen I2C-Bus auf der Platine hat. Gekühlt wurde die GPU mit einer Wasserkühlung und einer Kühlmitteltemperatur von 10°C.

Mit dieser Modifikation ist es möglich, über die EVC2SE-Software den vom VRM-Controller an die GPU gemeldeten Stromverbrauch und Stromfluss anzupassen. Dies ähnelt einer Shunt-Modifikation bei Nvidia-GPUs, ist jedoch in der Software konfigurierbar.

Was ist eine Shunt-Modifikation? Bei einer Shunt-Modifikation handelt es sich um einen Eingriff in elektronische Geräte, wie zum Beispiel Grafikkarten, um die Strombegrenzung zu umgehen oder zu verändern. Durch Änderungen an einem Widerstand auf der Leiterplatte wird der Stromfluss manipuliert, um der Komponente vorzutäuschen, dass weniger Strom fließt als tatsächlich. So kann man die vom Hersteller eingerichteten Power-Limits umgehen.