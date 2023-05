Die Samsung Galaxy Watch erhält ein Update, das vor allem Musik-Fans glücklich machen wird

Bixby: Der Voice-Assistent von Samsung, der sich bisher nicht wirklich durchsetzen konnte. Viele Besitzer von Samsung-Handys und Smartwatches verwenden stattdessen lieber den Google Assistant.

In der Vergangenheit brachte Samsung Smartphones mit einer dedizierten Bixby-Taste auf den Markt. Diese zusätzliche Taste an der Seite des Gehäuses ließ sich allerdings nicht frei belegen.

Ein neues Musik-Feature für alle Galaxy Watches mit WearOS, könnte nun einige Nutzer dazu bewegen zum Voice Assistent von Samsung zurückzukehren.

Bixby wird zu Shazam am Handgelenk

Mit Version 3.0.09.12 erhält Bixby Voice auf WearOS die Fähigkeit, Musik durch Zuhören zu identifizieren. Mit einem einfachen Sprachbefehl ist es möglich Bixby zu fragen, welche Musik aktuell abgespielt wird und der Sprachassistent antwortet nach einer kurzen Weile, welches Lied erkannt wird.

Musikerkennung in diesem Stil ist natürlich nichts Neues, da dies schon lange mit Apps wie Shazam möglich ist. Der große Vorteil hierbei stellt der direkte Zugang über die Galaxy Watch dar, was die Nutzung etwas praktischer macht, als eine Smartphone-App.

Die Kollegen von 9to5Google haben das neue Feature schon getestet und können bestätigen, dass es zwar noch langsam aber akkurat funktioniert.

Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche von Bixby Voice leicht überarbeitet. Beim Aktivieren des Sprachassistenten wird euch nun ein kleines Zahnrad am unteren Rand angezeigt, das euch direkt zu Stimmen- und Spracheinstellungen führt.

Auch ältere Samsung-Handys haben erst kürzlich ein Update erhalten, das ein Feature der neueren Galaxy-Handys nachgeliefert hat. Mehr dazu lest ihr hier:

Astrofotografie: Samsung lässt mit einem Update alte Handys nach den Sternen greifen

Was haltet ihr von diesem Update? Kann euch dieses Feature dazu überzeugen, Bixby für eure Galaxy Watch zu verwenden? Welche Funktionen sollte Bixby erhalten, um konkurrenzfähig zu werden? Oder seid ihr der Meinung, dass Samsung Bixby besser einstellen sollte? Solltet ihr selbst Bixby regelmäßig verwenden: Was könnt ihr berichten und seid ihr zufrieden? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!