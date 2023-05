Astrofotografie: Samsung lässt mit einem Update alte Handys nach den Sternen greifen

Samsungs Handys knipsen jetzt bessere Bilder vom Nachthimmel.

Moderne Smartphones bieten nicht nur praktische Funktionen, sondern vor allem auch beeindruckende Kameras. Die fortschrittlichen Technologien der Handy-Kameras haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und können mittlerweile Features und Funktionen bieten, die bisher nur dedizierten Kameras vorbehalten war.

Möglich macht das eine neue Form der Fotografie, die als »Computational Photography« bezeichnet wird. Eines der neuesten Features in diesem Bereich ist der Astrophotography-Modus der Samsung Galaxy S23-Reihe, der nun auch auf älteren Samsung-Handys durch ein Update verfügbar ist.

Der Astrophotography-Modus zeigt euch Sternkonstellationen und Planeten an

Samsung startet den neuen Monat mit der Veröffentlichung des Astrophotography-Modus für das Galaxy Z Fold 4 und die S21-Reihe. Damit setzt das koreanische Unternehmen seine Update-Strategie fort, nachdem das Feature vor einigen Monaten auf die S22-Serie geliefert wurde.

Der neue Modus hilft euch dabei, schönere Fotos vom Nachthimmel zu schießen, ohne dafür eine dedizierte Kamera zu besitzen. Das Handy kann euch mit einem »Sky Guide«-Overlay anzeigen, wo sich Sternenkonstellationen und Planeten am Himmel befinden, was das Kreieren von Kompositionen in der Finsternis erleichtert.

Ein Overlay erleichtert euch Kompositionen im Dunkeln zu machen. (Bild: Samsung)

Allerdings kommt die Astrofotografie nicht ohne Einschränkungen.

Für optimale Ergebnisse benötigt ihr ein stabiles Stativ oder wenigstens eine windfreie Nacht, damit die Langzeitbelichtungen nicht verwackeln. Zusätzlich solltet ihr euch an einem Ort mit möglichst wenig Lichtverschmutzung befinden.

Wenn euer Fokus auf den Sternen liegt, ist es auch von Vorteil, wenig bis kein Mondlicht im Bild zu haben. Und zu guter Letzt solltet ihr Zeit mitbringen: Eine Langzeitbelichtung mit langen Sternspuren kann einige Stunden in Anspruch nehmen.

Um das Update herunterzuladen, benötigt ihr zuerst das Security Update vom April 2023. Anschließend müsst ihr euch die aktuelle Version von Expert RAW aus dem Galaxy Store holen.

Laut einem Leak von GaryeonHan, die auch korrekt dieses Update vorhergesagt haben, sollen auch das Galaxy S20 Ultra, N20 Ultra und das Z Fold 2 aktualisiert werden. Von offizieller Seite gibt es hierzu noch kein Statement.

Für die Samsung Galaxy S24-Reihe gibt es auch erste Informationen, die eher einen bitteren Beigeschmack haben. Mehr dazu erfährt ihr hier:

Mehr zum Thema Galaxy S24: Samsung will eine der großen Neuerungen des S23 offenbar wieder verwerfen von Duy Linh Dinh

Habt ihr den Astrophotography-Modus schon selbst ausprobiert? Was könnt ihr darüber berichten? Wünscht ihr euch ein ähnliches Feature für euer Handy? Welches Feature oder welche Funktion könnten Smartphones von heutzutage noch von dedizierten Systemkameras übernehmen? Und was können diese von Smartphones lernen? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!