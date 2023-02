Die versteckten Talente von ChatGPT: 5 Möglichkeiten, die ihr nicht übersehen solltet

Wie viele Möglichkeiten, ChatGPT zu nutzen, habt ihr bereits für euch entdeckt? Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass fast jeder Mensch mit Internetzugriff irgendeinen Nutzen aus ChatGPT ziehen könnte - zumindest nach etwas Bedenkzeit.

Wir haben uns den Spaß gemacht und uns einige Anwendungsmöglichkeiten für ChatGPT überlegt, die euch hoffentlich noch überraschen oder nützlich für euch sein können. Los geht’s!

1. Text-Adventures

Wie wäre es, wenn ihr modernste Technologie benutzt, um in die einfacheren Zeiten der Videospiele einzutauchen? Keine Grafik, aber ein interaktives Abenteuer in Textform – ein Text-Adventure eben. Fragt ChatGPT einfach nach einem Text-Adventure, gebt Genre oder andere Wünsche ein und fangt an zu zocken.



Der Detailgrad lässt hier und da zwar etwas zu wünschen übrig, aber auch hier gilt wie immer: je genauer eure Anfrage, desto besser das Ergebnis. Gebt also ein genaues Genre an und vielleicht sogar Beispiele dazu. Zum Beispiel so:



»Spiele ein Text-Adventure mit mir, das in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting angesetzt ist, und in dem es um eine Gruppe schroffer, aber liebenswerter Charaktere geht, die allesamt einzigartige Fähigkeiten haben.«

2. Prompts für andere KIs

Prompts sind die Anfragen, die an KIs schickt und mit Details füllt. Falls ihr den Dreh noch nicht ganz raus habt, wenn es um KI-Prompts geht, dann fragt doch einfach ChatGPT nach Hilfe.

ChatGPT addiert zur Anfrage nämlich sinnige Erweiterungen, die sich auf eure Angaben beziehen. Im Beispiel oben hat die KI den Stil des polnischen Malers Zdzisław Beksiński sehr gut beschrieben. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen:

3. Namen für Games-Charaktere

Wer öfter mal ein Rollenspiel spielt, saß sicher oft genug vor dem Textfeld für den Charakternamen und hat minutenlang überlegt, was es denn nun werden soll. Da kann euch ChatGPT natürlich auch weiterhelfen.

Gebt einfach an, um welche Art Charakter es sich handelt und gebt ihm persönliche Eigenschaften oder optische Merkmale, die sich auf den Namen auswirken sollen. So bekommt ihr passende Namen für euren Charakter, ohne ewig überlegen zu müssen.

Natürlich könnt ihr euch so auch Namen für Bands, Firmen, YouTube-Kanäle und vieles mehr ausgeben lassen

4. Bewerbungen schreiben

Wer schreibt schon gerne Bewerbungen, richtig? Hin und wieder muss das allerdings erledigt werden. ChatGPT kann euch dabei mit konkreten Texten zur Seite stehen, die größtenteils ein toller Anfang sind.

Gebt einfach die Berufsbezeichnung und die Firma an, bei der ihr euch bewerben wollt und lasst die KI ihre Arbeit tun. Auch hier gilt: je mehr Details, desto besser. Den Text, den euch ChatGPT ausgibt, solltet ihr auf jeden Fall nochmal überarbeiten und mit mehr persönlichen Formulierungen füllen.

Ihr könnt euch natürlich auch nur eine Struktur geben lassen und euch daran orientieren.

Wichtig: ChatGPT ist bei weitem (noch) nicht perfekt und kann auch mal Fehler machen, die nicht direkt offensichtlich sind. Prüft wichtige Dokumente also genau, bevor ihr sie versendet. Am besten liest nochmal ein echter Mensch über euer Ergebnis, wenn ihr fertig seid.

5. Texte umschreiben

Was jetzt erstmal etwas schwach klingt, kann euch (hoffentlich) wirklich große Freude bereiten. ChatGPT kann euch zum Beispiel das Ende einer Serie umschreiben, das euch nicht gefallen hat. Es gibt sicher den einen oder die andere unter euch, die gerne ein alternatives Ende zu Game of Thrones oder Lost lesen würde - auch wenn es nur von einer KI kommt.

Ihr könnt natürlich auch euren Lieblingssong nehmen und ihn von der KI so umschreiben lassen, dass es sich um euch dreht oder vielleicht euren Hund. Wenn ihr der KI-Details zu euch gebt, schreibt sie teilweise wirklich.

Zugegeben, das ist nicht unbedingt nützlich, aber das Spaß-Potenzial ist einfach zu groß, um es euch vorzuenthalten.

Welche spannenden Anwendungsmöglichkeiten fallen euch für ChatGPT ein? Nutzt ihr ChatGPT? Wenn ja, wie oft? Ist die KI bereits Alltag für euch, oder ist das fernab eurer Realität? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!