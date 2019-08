Mit World of Warcraft ist seit März 2019 der erste Titel verfügbar, der unter Windows 7 mit der Grafikschnittstelle DirectX 12 läuft. Wir erinnern uns: Eigentlich war diese Schnittstelle nur für das aktuelle Windows 10 vorgesehen.

In einem Blog-Beitrag kündigt Microsoft nun an, auch aufgrund des positiven Feedbacks der Spieler-Gemeinschaft den Weg zu weiteren DirectX-12-Spielen unter Windows 7 ebnen zu wollen (via Wccftech).

Dazu werden ein passender Guide, ein Paket mit der für die Programmierung nötigen Elementen sowie ein DX12-Beispiel veröffentlicht, das sowohl unter Windows 7 als auch unter Windows 10 lauffähig ist.

Laut Wccftech gehört unter anderem Gears 5 zu den kommenden Spielen, die unter Windows 7 mit DirectX 12 lauffähig sein sollen. Der Titel erscheint in der Standardversion am 09. September zeitgleich für die Xbox One und den PC (Microsoft Store & Steam).

DirectX 12 unter Windows 10 noch nicht etabliert

Sowohl mit Blick auf die ursprünglich für DirectX 12 vorgesehene Exklusivität für Windows 10 als auch in Anbetracht des nahenden Endes des Supports für Windows 7 sind diese Bemühungen von Microsoft nicht selbstverständlich.

Ab dem 14. Januar 2020 werden etwas mehr als zehn Jahre nach dem Release von Windows 7 keine Softwareupdates für das Betriebssystem mehr bereit gestellt.

DirectX 12 soll die vorhandene als eine so genannte »Low-Level«-Schnittstelle besonders effektiv auslasten können, was allerdings den Programmieraufwand gegenüber dem Vorgänger DirectX 11 potenziell erhöht.

Das dürfte eine der Hauptgründe dafür sein, dass sich das zusammen mit Windows 10 vor über vier Jahren erschienene DirectX 12 längst noch nicht als Standard in Spielen etabliert hat.