Erfinder hat über 100 Patente angemeldet und zeigt jetzt bei Disney seinen Hightech-Fußboden, mit dem das Holodeck aus Star Trek endlich wahr werden könnte

Disney ist mit einer neuen Erfindung an die Öffentlichkeit gegangen. Das Projekt hört auf den Namen »HoloTile Floor«, zu Deutsch etwa »Holo-Fliesen-Boden«. Man könnte es auch als Hightech-Fliesen bezeichnen. Die Erfindung möchte nicht nur den Bereich Virtual Reality weiter voranbringen, sondern erinnert teilweise an das Holodeck aus Star Trek.

Aber welcher Erfindergeist steckt dahinter, wenn Science-Fiction bald Wirklichkeit werden könnte – und was hat es mit der Erfindung jenseits der Euphorie tatsächlich auf sich?

Was sind die Hightech-Fliesen von Disney?

Disney selbst umschreibt die Vorrichtung als »Mehrpersonen-Laufbandboden«. Einfach gesagt handelt es sich um eine Bodenfläche, bestehend aus vielen kleinen Fliesen. Diese Fliesen bewegen sich so, dass alle auf ihr befindlichen Gegenstände oder Personen in der Mitte bleiben.

In Disneys Blog-Posting heißt es dazu, die Erfindung ermögliche »ein gemeinsames Virtual-Reality-Erlebnis (VR)«. Denn Personen, die sich auf einer solchen Oberfläche befinden, können »eine unbegrenzte Strecke in jede Richtung gehen, ohne gegen etwas zu stoßen oder die Oberfläche zu verlassen.«

Gehören somit die oft sperrigen VR-Tretmühlen der Vergangenheit an? Seht, wie der Erfinder der technisierten Fliesen diese in einem Kurzvideo zeigt.

Wie könnten die Hightech-Fliesen von Disney benutzt werden?

Denkbare Einsatzmöglichkeiten der Holo-Fliesen wären beispielsweise mehrere Personen, die sich nebeneinanderstehend durch virtuelle Welten bewegen, ohne jemals gegeneinander zu stoßen. Auch der Einsatz auf Show-Bühnen ist naheliegend, könnte Künstlern zu neuen Bewegungsabläufen verhelfen. Oder aber ihr lasst einen Gegenstand über die Fliesen wie von Zauberhand in eure Richtung steuern – ganz so, als wärt ihr ein Jedi-Ritter.

Die Erfindung weitergedacht, könntet ihr dank der Holo-Fliesen durch riesige, virtuelle Welten bewegen, obwohl ihr euch im Grunde immer an derselben Stelle in eurem Raum befindet. Das würde dann an die aus Star Trek bekannten Holodecks erinnern, wo sich die Crews der Weltraumschiffe in einem kleinen Raum zusammenfinden, um sich von dort aus durch gigantische, virtuelle Welten zu bewegen.

Ein anderes, naheliegendes, aber wenig unterhaltsames Einsatzgebiet wäre als Förderband in Firmen.

Der Erfinder der Holo-Fliesen betont allerdings, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist, wie die Technik tatsächlich zum Einsatz kommen wird. Einsatz und Zukunft für die Fliesen könnten aber spannend aussehen.

Doch wer ist eigentlich der schöpferische Mann hinter den magisch wirkenden Fliesen?

Wer hat Disneys Hightech-Fliesen erfunden?

Der erfinderische Mann hinter den trickreichen Bodenfliesen ist Lanny Smoot. Seit über 25 Jahren ist Smoot bei Disney-Abteilung »Walt Disney Imagineering Research & Development« beschäftigt, die sich mit technischen Entwicklungen auseinandersetzt.

Im Verlauf seiner Karriere hat Smoot als Elektroingenieur, Rechercheur in der Telekommunikationsbranche, Wissenschaftler und eben Erfinder gearbeitet. Über die Jahre soll Smooth über 100 Patente angemeldet haben, 74 davon während seiner Zeit bei Disney. Genauer gesagt hat Smoot bis dato 106 Patente erfolgreich angemeldet, wie er im Video unten erzählt.

Zu einigen seiner Erfindungen während seiner Zeit bei Disney gehören elektromagnetische Augen für Roboter und viele praktische Effekte bei Disneys Freizeitparks, wie etwa ausfahrbare Lichtschwerter oder die schwebende Madame Leota im »Haunted Mansion« im Disneyland.

Im knapp fünfminütigen Video stellt sich Smoot den Zuschauern vor. Ab Minute 3:10 wird der »HoloTile Floor« thematisiert und demonstriert.

Wie bewertet ihr die Erfindung aus dem Hause Disney? Ist das eine geniale Erfindung, welche den Bereich Virtual Reality weiter voranbringen könnte, oder »magischen« Fliesen an ganz anderer Stelle Verwendung finden? Oder anders gesagt: Wie wird sich VR eurer Meinung nach in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Schreibt uns eure Prognosen dazu gerne in die Kommentare, wenn ihr mögt.