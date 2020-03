Disney+ wirbt seit dem 24. März 2020 auch in Deutschland um die Gunst der Zuschauer und hat aus technischer Sicht einen reibungslosen Start hingelegt. Allerdings sorgt unter den Nutzern ein Problem bereits seit dem US-Start im November 2019 für Stirnrunzeln, das Disney offenbar bis zum Release in Deutschland noch nicht behoben hat.

Denn Disney+ besitzt kein sogenanntes Force-Logout. Das bedeutet konkret: Wenn ihr euer Passwort ändert, bleibt euer Account weiterhin auf allen Geräten, auf denen ihr euch einmal angemeldet habt, eingeloggt - selbst, wenn ihr die zugehörige App oder das spezifische Gerät neu startet. Ihr könnt euer Passwort also so oft ändern wie ihr wollt - einmal eingeloggte Geräte könnt ihr dadurch nicht loswerden.

Welche Folgen hat das für die Account-Sicherheit? Ein nicht vorhandener Force-Logout kann sich schnell als gravierendes Sicherheitsproblem entpuppen. Zum Beispiel wenn man sich bei einem Bekannten auf dessen Konsole, Tablet oder Smart-TV einloggt und anschließend verhindern will, dass besagte Person einfach weiter den eigenen Disney+ Account mitbenutzt.

Die Streaming-Konkurrenz ist da einen Schritt weiter: Sowohl Netflix als auch Amazon Prime setzen auf das Force-Logout-Feature und sorgen damit bei den Usern für Sicherheit.

Wir haben das Ganze übrigens selbst ausprobiert und können das Problem bestätigen. Nachdem wir uns auf unserem Android-Smartphone in der Disney+-App eingeloggt hatten, änderten wir am Desktop unser Passwort. Anschließend starteten wir sowohl das Smartphone als auch die App darauf neu, konnten Disney+ aber ohne erneuten Login direkt weiter nutzen. Eine Passwortabfrage gab es nicht.

Zusätzlich ärgerlich: Weil Disney Plus keinen Gerätemanager besitzt, können Nutzer sich keinen Überblick über die Geräte verschaffen, auf denen ihr Account irgendwann einmal eingeloggt war. Das wirkt sich in Kombination mit dem mangelnden Force-Logout zusätzlich negativ auf die Sicherheit des Accounts aus.

Wie schwerwiegend sich ein mangelnder Force-Logout auf die Account-Sicherheit auswirken kann, zeigt das Beispiel des Twitter-Nutzers ca_ankursaxena:

#hotstar #disney why you dont have the force logout option. My account was compromised and despite securing my account, that person can still access to the contents. Which will limit my access to the contents. Is this your security standard. Pls help me immediately. pic.twitter.com/q4HtuvEfoB