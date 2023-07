E-Bike-Hersteller tritt auf die Bremse: Steht Vanmoof vor dem Kollaps?

Der E-Bike-Hersteller Vanmoof ist in den vergangenen Monaten in eine beträchtliche Schieflage geraten.

Das niederländische Unternehmen Vanmoof bezeichnete sich in den vergangenen Jahren gerne mal als bestfinanziertestes E-Bike-Unternehmen der Welt .

Allzu gut scheint die Finanzierung allerdings doch nicht gewesen zu sein, denn wie das Portal The Verge berichtet, hat Vanmoof am Mittwochabend vor Gericht einen Zahlungsaufschub und den damit einhergehenden Rechtsschutz beantragt.

Damit soll gewährleistet werden, dass die Firma zumindest kurzfristig handlungsfähig bleibt und nicht binnen weniger Tage in den Konkurs geht. Ein solcher Aufschub kann in den Niederlanden für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten Bestand halten.

Zudem wurden zwei Verwalter vom Bezirksgericht in Amsterdam einberufen, die eine Lösung für die finanzielle Schieflage finden sollen. Auch ein Verkauf des Unternehmens steht zur Diskussion.

Vanmoof: Fehlende Kreditzahlungen, schließende Stores, fliehende CEOs

Dass Vanmoof rechtliche Mittel ergreifen muss, um nicht in kürzester Zeit von der Klippe zu stürzen, deutete sich bereits in den Tagen und Wochen zuvor an.

Denn wie das niederländische Portal Het Financieele Dagblad berichtet, konnte der E-Bike-Hersteller in der letzten Woche seinen Kreditverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Konkret geht es um die Zinszahlungen, die im Zuge der fünf Millionen US-Dollar schweren Crowdfunding-Kampagne zwischen 2017 und 2019 an die Privatanleger fällig werden.

Diese haben Anspruch auf regelmäßige Ausschüttungen - sollte Vanmoof der fehlenden Zinszahlung nicht innerhalb von zwei Wochen nachkommen, könne sogar der ganze Betrag eingefordert werden.

Diese Geschehnisse sollen auch dazu geführt haben, dass Vanmoof seine Flagship-Store vorübergehend schließt, um die Sicherheit der Mitarbeiter in den Geschäften zu gewährleisten , wie es im The Verge-Bericht heißt.

Wie das Magazin Het Parool erklärt, versammelten sich im Shop in Amsterdam bereits kurz nach der Schließung am Mittwoch vor den Toren, um ihre vor Wochen zur Reparatur gebrachten E-Bikes einzufordern.

Der Vanmoof-Store in Berlin ist zum Zeitpunkt des Artikelveröffentlichung noch geöffnet.

Wer soll Vanmoof aus dieser Krise führen?

Stand jetzt sind nämlich immer weniger Leute da, die überhaupt in führenden Positionen tätig sind.

Wie das Portal TechCrunch berichtet, ist die erst im Mai 2022 berufene CEO Gillian Tans schon wieder weg vom Fenster; selbst der Blogbeitrag zu ihrer Ernennung ist gar nicht mehr auf der Vanmoof-Webseite zu finden.

Auch Mitgründer und Co-CEO Taco Carlier wird laut dem Bericht nicht mehr als Führungsperson bezeichnet. Einzig sein Bruder und Mitgründer Ties Carlier scheint noch in der unternehmerischen Verantwortung zu stehen.

Habt ihr ein E-Bike von Vanmoof oder nutzt ihr ein anderes Modell? Welche E-Bikes könnt ihr außerhalb des niederländischen Herstellers empfehlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!