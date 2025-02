Edeka kauft jetzt euer gebrauchtes Handy und mehr – allerdings nicht im Supermarkt

Edeka bietet jetzt einen Service an, bei dem ihr eure alte Elektronik verkaufen könnt. (Bildquelle: miss irine, Adobe Stock)

So viele Handys in Schubladen: Dabei sind viele der Altgeräte noch funktionsfähig. Und selbst wenn nicht, steckt viel recycelbares Material in der Elektronik. Edeka hat sich mit dem Start-up Soldmine zusammengetan und kauft eure alten Geräte an. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

So verkauft ihr euer Handy bei Edeka

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eurem alten Smartphone ein zweites Leben schenken könnt. Aber irgendwann ist es Zeit, dem Altgerät Lebewohl zu sagen. Und das am besten nachhaltig und für einen ordentlichen Preis.

Genau das hat sich Edeka mit dem hauseigenen Mobilfunkanbieter Edeka Smart auf die Fahnen geschrieben und sich mit dem niederländischen Start-up Soldmine zusammengetan: Die kaufen nicht nur alte Handys, sondern auch Tablets, Macs und Konsolen.

Aber Achtung: Leider könnt ihr nicht einfach eure alten Handys im Supermarkt abgeben. Der gesamte Prozess läuft digital und per Post ab.

So verkauft ihr euer Handy bei Edeka:

Geht auf die Seite von Edeka Smart.

Wählt aus, welche Elektronik ihr verkaufen wollt: Handy, Mac, Tablet, Konsolen, Smartwatches oder Au d io .

d . Gebt Gerätetyp und Zustand ein.

Wenn Interesse an eurem Gerät besteht, macht Soldmine euch ein Angebot.

Dann sendet ihr euer Handy an Soldmine. Sie versprechen eine Auszahlung innerhalb von 48 Stunden.

Wenn ihr Edeka Smart verwendet, könnt ihr euch außerdem bei 40 Euro eures Ankaufspreises als 50-Euro-Guthaben für Edeka Smart auszahlen lassen.

Nicht alle Geräte werden genommen

Leider macht euch Soldmine nicht für jedes Gerät ein Angebot. Eher im Gegenteil: Im ersten Test wurden keine der angebotenen Geräte genommen, darunter ein Google Pixel 7a, Samsung Galaxy Buds Live, ein Samsung Galaxy Tab S7 FE und eine PS4. All die genannten Produkte werden auch nicht angekauft, wenn sie voll funktionsfähig sind und aussehen, als kämen sie gerade aus der Schachtel .

Auch ist das Angebot, das überhaupt gekauft wird, begrenzt. Steam Decks etwa werden überhaupt nicht angekauft.

Zum Zeitpunkt dieses ersten Tests konnten wir tatsächlich überhaupt kaum ein Gerät finden, das derzeit angekauft wird. Woran das liegt, und ob vielleicht derzeit ein Fehler vorliegt, ist uns noch nicht bekannt.

Dennoch lässt sich diese Tatsache, dass das Ankauf-Angebot allgemein recht selektiv scheint, nicht mit dem Nachhaltigkeitsversprechen von Edeka vereinbaren.

Denn, dass die Metalle, die etwa in Akkus enthalten sind, auch jenseits von der Funktionalität und Optik des Geräts recycelt werden, lässt sich mit dieser Kooperation leider nicht gewährleisten.

Was denkt ihr darüber? Habt ihr eine andere Methode, wie ihr eure alten Geräte weiterverwendet, verkauft oder entsorgt? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen in die Kommentare!