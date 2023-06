Apollo wird dem Entwickler in Zukunft viel zu teuer. (Bild: stock.adobe.com - ink drop)

Eine traurige Nachricht für alle Fans der beliebten iOS-App Apollo: Der Entwickler Christian Selig hat kürzlich angekündigt, dass die App aufgrund der neuen API-Preise von Reddit eingestellt wird. Somit wird eine der beliebtesten Drittanbieter-Apps für Reddit am 30. Juni ihren Betrieb einstellen.

Die Entscheidung, Apollo abzuschalten, ist laut Selig aufgrund der jüngsten Maßnahmen und Entscheidungen von Reddit nicht mehr zu vermeiden. In einem ausführlichen Beitrag auf Reddit erklärte Selig, dass die aktuellen Pläne von Reddit für die API-Preise bedeuten würden, dass er mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr für den Betrieb der App zahlen müsste.

Diese enorm gestiegenen Kosten der bisher kostenlosen API machen eine Weiterführung von Apollo innerhalb der nur 30-tägigen Frist wirtschaftlich unmöglich.

Wir haben euch vor einigen Tagen bereits berichtet, dass es so weit kommen könnte:

Streit zwischen Selig und Reddit

Selig äußerte außerdem seinen Unmut über Reddits Behauptung, Apollo sei »weniger effizient« als andere Apps. Er betonte, dass Apollo nur einen Bruchteil der von Reddit angegebenen API-Raten verwendet und Reddit die Daten unfairen Darstellungen unterzieht.

Um seine Unschuld zu beweisen, veröffentlichte Selig einen Teil einer Audioaufnahme eines Gesprächs zwischen ihm und einem Reddit-Mitarbeiter. Aus dieser Aufnahme scheint hervorzugehen, dass Selig Reddit niemals erpresst hat. Der Apollo-Entwickler behauptet, dass Reddit-CEO Steve Huffman ihn fälschlicherweise beschuldigt, das Unternehmen bedroht zu haben.

Auf Anfrage lehnte Reddit-Sprecher Tim Rathschmidt eine Stellungnahme ab, teilte jedoch mit, dass das Unternehmen weitere Informationen zu den API-Updates veröffentlichen wird (via The Verge).

Zusätzlich plant Reddit heute (09. Juni 2023) ein AMA (Ask Me Anything) mit CEO Steve Huffman, bei dem es um die neuesten Änderungen an den APIs, Barrierefreiheit sowie Mod-Bots und Mod-Tools von Drittanbietern gehen wird.

Protest gegen Reddits Politik

Zahlreiche große Reddit-Communities, darunter r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned, r/art, r/DIY, r/EarthPorn, r/metalcore und viele weitere, wollen gegen die Änderungen der API-Preise protestieren. Am 12. Juni wollen sie daher ihre Unterforen schließen und neue Beiträge blockieren.

Die Stimmung der Reddit-User unter Seligs Post reicht von Enttäuschung bis zu blanker Wut. Einige behaupten, dass sie in Zukunft wahrscheinlich deutlich weniger auf Reddit unterwegs sein werden. Der User u/glenn1812 schreibt zum Beispiel:

»Ich wünschte, Apple könnte einschreiten. Eine der besten Apps auf iOS. Verdammt, ich kann nicht glauben, dass ich in ein paar Monaten am Ende des Tages nie wieder auf reddit surfen werde.«

Andere werden sogar etwas sentimental. u/SkyGuy182 zum Beispiel:

»Apollo ist eine absolut erstaunliche App, die ich benutze, um alle anderen iOS-Apps zu beurteilen. Ich werde diese App, die Leute, die sie lieben, und Christians Engagement für die Community aufrichtig vermissen. Meine Reddit-Nutzung wird fast sicher zusammen mit Apollo sterben. Ich gieße einen für dich aus, u/iamthatis. Vielen Dank für so eine unglaubliche App. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt nicht ein bisschen weine.«

Trotz der Ankündigung von Reddit, eine Ausnahmeregelung für Hersteller von barrierefreien Apps einzuführen, scheint es keine Maßnahmen zu geben, die Apollo das Überleben ermöglichen.

Selig wird die Apollo-API-Token am Abend des 30. Juni löschen. Bis dahin sollte die App wie gewohnt funktionieren. Abonnenten von Apollo können in den nächsten Wochen eine anteilige Rückerstattung für die verbleibende Laufzeit ihres Abonnements erwarten.

Nutzt ihr Apollo oder andere Drittanbieter-Apps für Reddit? Wird sich euer Nutzungsverhalten ändern, wenn es die App nicht mehr gibt? Schreibt es uns in die Kommentare!