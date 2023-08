Eine der unbeliebtesten Grafikkarten der Community ist ein absoluter Verkaufsschlager für Nvidia

»Nur 8 Gigabyte VRAM?« Das war wohl die Reaktion der meisten, als sie die technischen Daten der Nvidia RTX 4060 zum ersten Mal gesehen haben. Immerhin war der Vorgänger RTX 3060 noch mit 12 Gigabyte Grafikspeicher ausgestattet. Auch die stärkere RTX 4060 Ti war für viele eher enttäuschend.

Dementsprechend hat sich Nvidia mit diesen Modellen nicht sehr beliebt gemacht. Ein Blick in die Kommentarsektion unter unserem Test zur RTX 4060 reicht da schon aus. Die Daten der RTX 4060 entsprechen einiger Meinungen aus der Community eher einer RTX 4050.

Jetzt hat Nvidia allerdings ihre Umsätze für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Es wird wohl niemanden überraschen, dass sie eine ganze Menge Kohle umgesetzt haben. Insgesamt waren es 13 Milliarden Dollar.

Das ist eine Steigerung von 101 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Das liegt wohl daran, dass Massen von Nvidias GPUs dafür eingesetzt wurden, um ChatGPT zu entwickeln (via DigitalTrends).

Doch auch der Gaming-Umsatz ist gestiegen.

RTX 4060 macht ordentlich Reibach

Mit Gaming hat Nvidia im letzten Quartal anscheinend 2,49 Milliarden Dollar umgesetzt. Das sind rund 23 Prozent weniger Umsatz als noch im November 2021. Damals herrschte eine Knappheit an Grafikkarten, die dafür gesorgt hat, dass die verfügbare Hardware direkt vergriffen war, sobald sie in den Regalen stand.

Ist das nicht eine Enttäuschung? Sicherlich nicht, denn wie Nvidia berichtet, ist der Gaming-Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr um satte 22 Prozent gestiegen.

Wie kann das sein? Hauptverantwortlich scheinen die Modelle der 4060-Reihe zu sein, die Nvidia in ihrem Post besonders hervorhebt. Trotz der Kritik an beiden Karten - vor allem an der RTX 4060 Ti - scheinen diese hauptsächlich dafür verantwortlich zu sein, dass Nvidia jetzt so gut dasteht.

KI macht noch viel mehr

Die Daten der 4060-Reihe oder Gaming allgemein verblassen aber immer noch im Vergleich zu dem Geld, das der KI-Boom eingebracht hat. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 10,32 Mrd. USD in seinem Rechenzentrumsgeschäft, das damit um 171 % höher ist als letztes Jahr.

Zum Test der RTX 4060 Ti geht's hier entlang:

Wie sieht’s in eurem Rechner aus? Habt ihr eine der erfolgreichen 4060er-Karten im PC? Was haltet ihr davon? War die Kritik zum jeweiligen Release berichtigt oder gehen 8 Gigabyte VRAM doch noch gut klar? Und war die RTX 4060 mit 16 Gigabyte zu teuer, oder hat sie sich gelohnt? Wir freuen uns auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare!