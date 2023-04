Nach Twitter-Rauswurf: Elon Musk droht Microsoft mit Klage

Elon Musk vs. Microsoft: Kommt es zur Klage?

Elon Musk droht mit rechtlichen Schritten gegen Microsoft, da das Unternehmen angeblich illegal Twitter-Daten nutze. Das berichtet unter anderem The Verge.

Was war passiert?

Microsoft hatte kürzlich bekannt gegeben, Twitter über seine Werbeplattformen nicht mehr zu unterstützen. Der Grund: Seit Kurzem verlangt Twitter eine Gebühr für den Zugriff auf seine API. Da spielt Microsoft nicht mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hinter der Drohung verbirgt sich mehr: OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, hat jüngst eine beachtliche Investition in Höhe mehrerer Milliarden Dollar von Microsoft erhalten. Kein Wunder, schließlich baut OpenAI seine KI in Software wie die beiden Browser Bing und Egde sowie Microsoft 365 ein.

Hier liegen die Details versteckt, denn OpenAI nutzt dafür Daten von Twitter - und das schmeckt Musk ganz und gar nicht.

Kacke-Emoji als Antwort

Wie The Verge weiter berichtet, baten sie um ein Statement seitens Twitter und Microsoft. In Redmond lehnte man eine Antwort auf die Anfrage ab. Twitters Presse-Account hingegen antwortete so, wie der Account seit März 2023 auf alle Anfragen antwortet: mit einem Kacke-Emoji.

Darüber hinaus weist ein roter Kasten auf der Support-Seite von Microsoft Advertisement darauf hin, dass Twitter nicht länger unterstützt wird , beginnend mit dem 25. April 2023.

Was bedeutet das? Unternehmen können die Microsoft-Plattform nicht mehr nutzen, um ihre Tweets oder ihr Engagement mit Twitter zu verwalten. Dies fällt auch mit Twitters Zeitplan zusammen, seine API hinter eine Bezahlschranke zu stellen.

Twitters Bestreben, seine API nicht mehr kostenfrei zur Verfügung zu stellen, hat bereits kleinere Unternehmen dazu gezwungen, die Plattform zu verlassen, wie etwa die Tweetbot-Macher von Tapbots. Für riesige Firmen wie Microsoft könnte die Paywall teuer werden: Man schätzt bis zu 42.000 Dollar im Monat.

Ob Musk seine Drohung wahr macht, ist unklar. Bereits in der Vergangenheit hat der Milliardär mit Klagen gedroht, die er dann doch nicht in die Tat umsetzte, wie gegen Urheber des Twitter-Accounts @ElonJet.

Elon Musk droht Microsoft mit einer Klage. Da stehen riesige Namen im Raum. Glaubt ihr, dass es so weit kommt? Oder scharrt Elon Musk lediglich mit den Hufen und schlussendlich löst sich aller Ärger in Luft auf? Wie bewertet ihr die Lage, seitdem Twitter Musk als neuen Besitzer hat? Teilt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren mit!