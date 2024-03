Fortnite, Gratisspiele + Co.: Den Epic Games Store soll es noch dieses Jahr für iOS und Android geben

Der Epic Games Store wird demnächst auf iOS und Android verfügbar sein. (Quelle: Epic)

Am vergangenen Mittwochabend fand im Rahmen der GDC 2024 (Game Developers Conference) die »State of Unreal« genannte Keynote von Epic Games statt, auf der unter anderem eine Vorschau zu den kommenden Neuerungen in der Unreal Engine 5.4 gezeigt wurden.

Doch auch abseits neuer grafischer Entwicklungen hatte der Publisher gute Nachrichten im Gepäck, denn der zum Unternehmen gehörende Epic Games Store (EGS) wird künftig auch auf iOS und Android zur Verfügung stehen.

KI-unterstützer Inhalt Das Wichtigste in Kürze State of Unreal-Keynote: Epic Games Store wird auf iOS und Android verfügbar sein

Entwickler erhalten 88% der Umsätze, EGS behält 12% Provision ein

Unklar, ob die Verfügbarkeit des Stores nur in der EU gilt

Dies kündigte der Epic Games Store auf der vormals als Twitter bekannten X-Plattform an. Im Beitrag verspricht man »dieselben fairen Konditionen auf einer echten Multi-Plattform, die für alle Entwickler verfügbar ist«.

Mit diesen fairen Bedingungen ist die Einnahmenverteilung bei Käufen aus dem Epic Games Store gemeint: Wie auf dem PC sollen Entwickler 88 Prozent der Umsätze erhalten; der EGS streicht hingegen eine Provision in Höhe von 12 Prozent ein.

Werden die Entwicklerprogramme »Epic First Run« oder «Now On Epic« genutzt, die teilweise einem Exklusivvertrag mit dem Epic Games Store gleichkommen, erhalten die Entwickler für In-App-Käufe den gesamten Umsatz.

Mit dem genannten Verhältnis wird der Epic Games Store für Entwickler deutlich profitabler als die klassischen Vertriebswege via dem Apple App Store oder Google Play Store: Hier liegt klassischerweise ein Verhältnis von 70 zu 30 vor.

Wann mit einem Launch des Epic Games Store auf iOS und Android zu rechnen ist, ließ die Keynote allerdings noch offen.

Epic Games Store für iOS nur innerhalb der EU?

Ebenso unklar ist, ob sich die Ankündigung ausschließlich auf den europäischen Raum bezieht - zumindest iOS-Nutzer müssen dies befürchten, da die Öffnung alternativer App Stores seitens Apple aufgrund des DMA (Digital Markets Act) nur innerhalb der EU verpflichtend ist.

Epic Games kündigte schon kurz nach der Einführung des DMA an, Fortnite wieder auf die iOS-Plattform bringen zu wollen. Zwischen den beiden Parteien schwelte seit Mitte 2020 ein großer Rechtsstreit, der sich zumindest scheinbar seinem Ende neigt.

Der Epic Games Store kommt (zumindest hierzulande) auf iOS und Android - werdet ihr euch die Vertriebsplattform für Spiele holen? Oder könnt ihr mir Fortnite und den wöchentlich wechselnden Gratisspielen nichts anfangen und bleibt lieber bei Steam, GOG & Co.? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!