Fortnite kehrt aufs iPhone zurück: Download für iOS bald wieder offiziell möglich

Dank eines neuen EU-Gesetzes kehrt Fortnite bald aufs iPhone zurück.

Seit mehr als drei Jahren streiten sich Apple und Epic Games vor Gericht. Unterm Strich ging es darum, wer wie viel an den Verkäufen in Fortnite verdient. In der Konsequenz flog das Spiel aus dem App Store und Spieler mussten auf iPhone und iPad auf das beliebte Battle Royale verzichten. Zumindest für die Fans löste jetzt ein neues EU-Gesetz das Problem.

Fortnite kehrt offiziell auf iOS zurück

Wie ist das möglich? Die EU zwingt Apple durch den Digital Marktes Act (DMA) per Gesetz dazu, Drittanbietern die Möglichkeit zu geben, eigene Stores unter iOS anbieten zu dürfen.

Dadurch kann Epic den eigenen Epic Games Store auf iPhones, iPads und sonstige Hardware von Apple bringen und so auch Fortnite, was das Unternehmen auch prompt via X, ehemals Twitter, ankündigte.

Wann kehrt Fortnite zurück? Im X-Beitrag heißt es nur »später in diesem Jahr«, einen genaueren Zeitpunkt gibt es bisher nicht.

Epic-Boss kritisiert weiterhin Apple

Dank des DMA kann Epic nun den 30 Prozent Anteil umgehen, den Apple auf Verkäufe im App Store erhebt und letztlich der konkrete Streitpunkt beider Parteien ist.

Epics CEO Tim Sweeney kritisiert Apple jedoch bereits für die Pläne, das neue EU-Gesetz teilweise zu umgehen und erklärt seine Bedenken in einem längeren X-Beitrag.

Apple möchte selbst darüber entscheiden, welche Stores sie neben dem App Store dulden. Sweeney befürchtet, dass der eigene Epic Games Store einfach nicht zugelassen wird und mahnt an, dass Microsoft, Valve oder GOG dasselbe passieren kann.

Sweeney kritisiert des weiteren Apples Pläne, dennoch Gebühren auf Käufe in anderen Stores zu erheben. Er nennt dieses Vorgehen illegal unter dem neuen EU-Gesetz. Was genau Apple alles vorhat, erfahrt ihr bei den Kollegen von GameStar Tech.

Apples Gebühren-Plan hat Unity erst kürzlich versucht

Apples Pläne sehen unter anderem eine Gebühr pro Nutzer und pro Jahr vor, wenn der Store eines Drittanbietens genutzt wird.

Ein ähnliches Modell wollte auch die Videospiel-Engine Unity im September 2023 an Start bringen und handelte sich einen handfesten Skandal ein. Nach einer Entschuldigung und einer deutlichen Änderung am geplanten Modell legte sich der Gegenwind wieder.

Fortnite ließ sich lange nur über Umwege, wie Cloud-Gaming auf dem iPhone oder iPad spielen. Habt ihr das Battle Royale für unterwegs vermisst oder habt ihr Alternativen gefunden? Wollt ihr Fortnite in Zukunft auf einem iOS-Gerät spielen? Was haltet ihr von Apples Plänen bezüglich des neuen EU-Gesetzes? Ist Tim Sweeney im Recht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.