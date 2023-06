Erster Einblick: Der neue Windows 11 Copilot wird euch einiges an Arbeit abnehmen - Wenn er dann richtig funktioniert

Ein funktioneller und vor allem praktischer Windows-Assistent ist etwas, das sich wahrscheinlich viele Menschen schon gewünscht haben. Zum Beispiel, als sie zum ersten Mal Cortana ausprobiert oder eine bestimmte Windows-Funktion nicht gefunden haben.

Dieses Jahr soll es endlich soweit sein: Windows 11 soll einen richtigen KI-Assistenten namens Windows Copilot bekommen - doch so viel wussten wir bereits. Die Kollegen von Windows Latest haben jetzt allerdings die Chance gehabt, das neue Windows-Feature zu testen.

Leider solltet ihr nicht allzu viel erwarten

Es gibt dabei einen kleinen Haken: Die gezeigte Vorabversion von Copilot ist keineswegs voll funktionsfähig. Dennoch kann man sich so einen Eindruck davon verschaffen, wie dieser Assistent funktionieren wird und was er alles kann.

Was war der Copilot noch gleich?

Der Copilot schlägt sogar selbst vor den Dark Mode einzuschalten. Leider ohne Erfolg. (Bild: Windows Latest)

Nochmal zur Erinnerung: Copilot ist ein von Bing Chat betriebener KI-Assistent, der in Windows 11 in einem Seitenpanel auftauchen wird, um bei der Nutzung behilflich zu sein. Ihr könnt dem Copilot zum Beispiel mitteilen, welche Einstellung ihr in Windows vornehmen wollt und er erledigt es für euch - im Optimalfall.

Zusätzlich sollen alle Funktionen von Bing enthalten sein. Ihr könnt den Copilot also bei diversen Fragen und Unternehmungen um Unterstützung bitten. So wie ihr das von Bing im Edge-Browser oder auch von ChatGPT kennt.

Außerdem soll der Copilot auch Daten aus Dateien für euch zusammenfassen oder anderweitig verarbeiten können.

Ob und wie das funktioniert, hat Windows Latest für uns herausfinden können.

Toller Assistent - wenn er funktioniert

Wie im Beispielvideo von Microsoft, hat Mayank Panar von Windows Latest den Bot zuerst gefragt, ob er den Windows Dark Mode aktivieren kann - und die erste Enttäuschung folgte auf dem Fuße: Wider erwarten konnte der Bot tatsächlich nicht den Dark Mode aktivieren.

Für viele bestimmt eine Enttäuschung. Immerhin hat Microsoft diese Funktion schon gezeigt.

Doch der erste Eindruck kann täuschen.

Panar berichtet davon, dass die Suchfunktionen deutlich besser funktionieren als die herkömmliche Suche mit Windows 11.

1:23 Schaut euch den neuen KI-Assistenten für Windows 11 an!

Copilot scheint trotz der Tatsache, dass es eine webbasierte Anwendung ist, tief mit dem Betriebssystem verwoben zu sein. Er erkennt beispielsweise, welche Apps ihr gerade nutzt und kann euch helfen, eine Mail in Outlook oder einen Absatz in Word zu verfassen.

Dabei scheinen - typisch für Large Language Models (LLM) - noch einige Fehler zu passieren. Unter anderem werden manchmal Falschinformationen ausgegeben oder Eingaben schlecht interpretiert.

Der Windows 11 Copilot soll auch analysieren, wie genau ihr das Betriebssystem verwendet und dementsprechend Vorschläge für bestimmte Aktionen machen.

Copilot besser als Cortana?

Wir machen’s kurz: Ja, der Windows 11 Copilot wird unserem Eindruck und den Erfahrungen von Windows Latest nach deutlich besser als der bisherige Windows-»Assistent« Cortana.

Nicht zuletzt durch die Webintegration wird dieser Assistent deutlich praktischer. Vor allem für weniger Technik-affine Menschen wird dieses Update ein Segen sein. Denn nicht jede Einstellung ist in Windows leicht zu finden. Eher im Gegenteil. Der Copilot wird das (hoffentlich) ändern.

Wann kommt der Copilot?

Ursprünglich hat Microsoft eine Testphase für Ende Juni angekündigt. Wir lehnen uns wohl nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass der Zug bereits abgefahren ist.

Wir gehen davon aus, dass es eine Menge interner Tests brauchen wird, um den Copilot zu veröffentlichen beziehungsweise erstmal an Windows-Insider auszuspielen.

Unsere Vermutung: Vor August solltet ihr mit keinen öffentlichen Tests rechnen.

Es bleibt nur zu erwähnen, dass Microsoft noch Monate lang an diesem Projekt arbeiten wird und einige Schwächen und Fehler bis zum offiziellen Release wahrscheinlich noch ausgemerzt werden.

Es bleibt nur zu erwähnen, dass Microsoft noch Monate lang an diesem Projekt arbeiten wird und einige Schwächen und Fehler bis zum offiziellen Release wahrscheinlich noch ausgemerzt werden.