Windows Copilot: Cortana ist tot, lang lebe Microsofts neuer KI-Assistent - Aber was kann der eigentlich?

Microsoft ebringt einen neuen KI-Assistenten auf Windows 11. (Bild: Sunrise King / Unsplash)

Seitdem Microsofts persönlicher Produktivitäts-Assistent Cortana im Jahr 2014 für Windows angekündigt wurde, hat man ihm kaum Beachtung geschenkt. Nun hat das US-amerikanische Tech-Unternehmen einen neuen Assistenten vorgestellt, der etwas mehr Nutzen für User haben soll.

Der Windows Copilot soll in einer Sidebar am Bildschirmrand aufgerufen werden, sehr ähnlich dem Design von Bing in Microsoft Edge oder Office Apps. Er wird angeblich direkt in Windows 11 integriert und über die Taskbar anwählbar sein.

Was kann der Windows Copilot?

1:23 Schaut euch den neuen KI-Assistenten für Windows 11 an!

Der neue KI-Assistent für Windows 11 soll Inhalte aus verschiedenen Anwendungen für euch zusammenfassen, beschreiben oder erklären lassen.

Außerdem kann euch der Copilot angeblich mit Windows-Einstellungen helfen, indem ihr zum Beispiel schreibt »Passe meine Einstellungen so an, dass ich mich besser konzentrieren kann«. Der Assistent wird euch dann anbieten, Optionen direkt im Chat zu ändern - mit nur einem Klick.

Design und Funktionsweise basieren auf Microsofts ChatGPT-Konkurrenten Bing. Das heißt, dass Entwickler ihre Plug-ins für Bing und ChatGPT auch für den Copilot anpassen können.

Er wird den Bing Chat Link allerdings nicht ersetzen. So nennt Microsoft die Integration von Bing in Windows. Mehr zum Thema erfahrt ihr hier:

Wann kommt der Windows Copilot?

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Microsoft mehr KI-Technologie in Windows integriert. Bisher gingen wir allerdings davon aus, dass wir darauf noch bis Windows 12 warten müssen.

Microsoft startet die offene Testphase schon im Juni. Solltet ihr interessiert sein, könnt ihr euch also anmelden, um zu den ersten zu gehören, die den neuen Assistenten ausprobieren.

Was denkt ihr zum neuen KI-Copilot für Windows 11? Werdet ihr das aufgeschraubte Bing nutzen? Habt ihr je Cortana genutzt? Wenn ja, für was? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen, wie immer, gerne in die Kommentare!