Facebook Dating startet in den USA, Europa folgt 2020

Laut CEO Mark Zuckerberg ist es das Ziel von Facebook Dating, echte und langfristige Beziehungen zu unterstützen und nicht nur kurzfristiges Kennenlernen. Ob viele Nutzer nach den Datenskandalen Interesse haben, Facebook nun auch noch in persönliche Beziehungen oder die Partnersuche zu integrieren, wird sich zeigen.



Wird das Angebot angenommen, so würde Facebook auf einen Schlag ein riesiger Konkurrent für alle bisherigen Dating-Angebote wie OKCupid oder auch Tinder.

Der neue Facebook-Dienst kann beispielsweise Instagram-Beiträge direkt in Dating-Profile übernehmen und erlaubt es auch, Instagram-Follower als Secret Crush (gemeint ist das heimliche verliebt in diese Person sein) und bereits über Instagram oder Facebook kennt, in eine von den Facebook-Freunden getrennte Liste aufzunehmen - die entsprechende Person erfährt davon nichts.

Opt-In und Mindestalter 18 Jahre

Nutzer des Dienstes müssen per Opt-In beitreten und ein separates Dating-Profil erstellen. Außerdem muss bei Apps die neueste Version von Facebook installiert sein. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.



Facebook zeigt einem Nutzer dann Freunde von Freunden oder auch fremde Personen an, die den im Dating-Profil angegebenen Wünschen entsprechen. Hier sehen auch die anderen Personen den jeweiligen Nutzer, der ähnliche Interessen teilt. Außerdem werden beiderseitige Treffer der Secret-Crush-Liste angezeigt.

Insgesamt geht Facebook bei seinem Dating-Dienst anders als beispielsweise Tinder vor und legt mehr Wert auf direkten Kontakt per Chat.



Das Unternehmen verspricht, dass die Dating-Angebote nicht mit dem Rest von Facebook verbunden werden, doch auch Whatsapp sollte ursprünglich keine Daten mit Facebook teilen - Skepsis ist also angebracht.



In Europa soll Facebook Dating Anfang 2020 starten.