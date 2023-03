Adventure-ready 750-lumen camping light made of impact-resistant materials TikTok-Inhalt

Wofür lässt sich die Lampe einsetzen?

Mit den Flügeln in einem Winkel von 90 Grad aufgeklappt, ist es beispielsweise gangbar, die Lampe am verbauten Haltebügel an der Zeltdecke aufzuhängen. So wird die Lampe als Deckenleuchte für den Außeneinsatz anwendbar.

Auch als handelsübliche Taschenlampe lässt sich die Klarus CL2 verwenden. Wie das? Auf der Unterseite des Geräts ist eine zusätzliche LED verbaut, mit deren Hilfe sich die Klarus wie eine hundsgewöhnliche Taschenlampe nutzen lässt.

Wer die Leuchte unkonventionell zum Einsatz bringen möchte, könnte sie auch als Tischlampe auf dem Schreibtisch aufstellen. Ob die Klarus CL2 als Indoor-Lampe für den tagtäglichen Gebrauch euren Ästhetik-Ansprüchen genügt, müsst ihr selbst entscheiden.

Weitere, denkbare Szenarios für den Einsatz der Klarus CL2 sind: der Wohnwagen, das Dachzelt – oder in als allzeit griffbereite Notfall-Taschenlampe.

Was hat die Taschenlampe sonst noch drauf?

Laut Herstellerangaben kann die Klarus, auch auf höchster Leistungsstufe, über viereinhalb Stunden Dauereinsatz buckeln.

Eine ebenfalls verbaute Funktion, bei der unser Taschenlampen-Herz aufleuchtet: Die Klarus beweist als Powerbank ihre Vielseitigkeit. Anders gesagt: Campiert ihr erstmal an der Zugspitze, lässt sich beispielsweise euer mobiles Endgerät mit ihr aufladen.

Darüber hinaus wirbt der Hersteller damit, das Teil sei wind- und wetterfest – wovon wir bei einer als Outdoor-Gadget deklarierten Allzweck-Taschenlampe auch unbedingt ausgehen. Für Outdoor-Tauglichkeit verbürgt sich auch die Kennzeichnung mit IPX 5. IP steht für International Protection; IPX 5 heißt, das Gerät ist gegen renitenten Staub und auch grobschlächtige Berührungen geschützt.

Was bekommt ihr für euer Geld?

Nebst der Klarus CL 2 selbst, sind im Lieferumfang außerdem ein Aufbewahrungsbeutel, ein USB-C Ladekabel, und ein C-L-Adapter enthalten.

Wen diese Taschenlampe anfixt, der sollte keinesfalls die MS18 von Imlanet verpassen – eine Taschenlampe, die eine unschlagbare Strahlkraft von 100.000-Lumen in petto hat.

Mehr zum Thema Was für ein Anblick! Die hellste Taschenlampe der Welt gegen ein Handy-Licht von Patrick Poti

Was haltet ihr von der Klarus CL 2 als kultige Multifunktions-Lampe? Werdet ihr das Gerätchen mit auf den Berg nehmen – oder verzweifelt ihr schon dabei, mal eine Glühbirne auszuwechseln? Oder findet ihr, Lampen und Licht allgemein sind überbewertet, weswegen ihr in einer abgedunkelten Kemenate ohne Lichtzufuhr haust? Egal, wie ihr zum Politikum Licht steht: Diskutiert es doch in unseren Kommentaren!