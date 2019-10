Das Thema Videospiele beschäftigt die deutsche Politik. Denn die FDP-Bundestagsfraktion nahm das Thema Digitalisierung im Rahmen der 119. Plenarsitzung des Bundestags zum Anlass für einen Antrag auf Anerkennung von Games als »Treiber für Innovation und Kreativität« durch das deutsche Parlament.



Gaming sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagte Mario Brandenburg, FPD-Abgeordneter und technologiepolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, im Rahmen einer Rede im Plenum.



Er gab sich dabei selbst als Spieler zu erkennen und kritisierte den kürzlich von Bundesinnenminister Horst Seehofer geäußerten »Generalverdacht« gegenüber der Gaming-Community:

"Wer diese Menschen so stigmatisiert, handelt bemerkenswert undifferenziert. […] Es geht hier nicht darum, irgendetwas wegzuwischen oder […] zu verschweigen, […] aber Gaming ist ganz einfach in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen, und deswegen sind auch die gesellschaftlichen Probleme im Gaming angekommen.



Und während wir in der Realwelt immer mit Angeboten zur Hilfe eilen […], gibt es für die digitale Welt einfach nur den Generalverdacht - und das ist vollkommen falsch und erzeugt mehr Kollateralschaden, als dass es dem Thema hilft. […]



Videospiele sind ganz einfach Teil unserer gesellschaftlichen Kultur geworden, genauso wie Literatur, Musik oder Filme eben auch."