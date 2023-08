Mann kauft vermeintliches Festplatten-Schnäppchen für 2 Euro, aber der Bilck ins Innere zeigt den Betrug

Beim Kauf dieser HDD auf einem Flohmarkt hat sich jemand zu früh gefreut.

Beim Kauf von Hardware und den meisten anderen Dingen gilt die Regel: Wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann stimmt etwas nicht. Das trifft auch auf den Fall zu, um den es hier geht, allerdings unter erschwerten Bedingungen.

Der Flohmarkt-Faktor: Jemand hat auf einer Art Flohmarkt eine Festplatte mit 2,0 Terabyte für etwas mehr als zwei Euro gekauft. Neu kosten solche Geräte mindestens 40 Euro, selbst für ein gebrauchtes Modell wäre dieser Preis also sehr gering.

Der Forenbeitrag, um den es hier geht. Auf den ersten Blick ist mit der neuen HDD alles in Ordnung.

Was eigentlich die Alarmglocken zum Klingeln bringen sollte, kann man auf einem Flohmarkt durchaus für möglich halten. Schließlich kommt es nicht selten vor, dass Menschen dort etwas verkaufen, von dem sie keine Ahnung haben - siehe auch das passende Beispiel am Ende dieses Artikels.

In diesem Fall entpuppt sich das vermeintliche Schnäppchen allerdings als Mogelpackung.

Bei den aktuellen Preisen für SSDs sieht das anders aus, wenn ihr über seriöse Händler kauft, aber das nur am Rande.

Zwei Klicks, ein Blick

Wie im Titel des oben zu sehenden Forenbeitrags beschrieben, hat die Festplatte nach dem Einbauen lediglich zwei Klickgeräusche gemacht und nichts weiter ist geschehen.

Daraufhin hat ihr Käufer sie aufgeschraubt und hineingeschaut. Links im folgenden Bild seht ihr das, was sich tatsächlich im Inneren befunden hat. Rechts dagegen das, was zum Vorschein hätte kommen sollen.

Das klassische Suchbild "Was ist im rechten Bild anders als im linken?" lässt sich in diesem Fall besonders leicht lösen.

Die für die Datenspeicherung zuständigen Magnetscheiben fehlen. Statt einer Festplatte mit 2,0 Terabyte hat der Käufer also ein Festplattengehäuse mit 0,0 Terabyte bekommen. Der blaue Rahmen war übrigens nicht Teil des Angebots sondern schon vorher im Besitz des Käufers.

Hätte man das geringere Gewicht bemerken müssen?

Unserer Einschätzung nach nicht. Eine einzelne Magnetscheibe unseres Testmodells wiegt ungefähr 30 Gramm, die gesamte Festplatte dagegen etwa 650 Gramm. Die drei fehlenden Scheiben reduzieren das Gewicht in unserem Fall also nur um ungefähr 90 Gramm.

Gleichzeitig sind, soweit ersichtlich, alle anderen Teile des vermeintlichen Schnäppchens noch vorhanden und ein Festplattengehäuse wirkt auch ohne Magnetscheiben massiv. Ohne den direkten Vergleich identischer Modelle mit und ohne Magnetscheiben dürfte es daher kaum möglich sein, den Unterschied zu erkennen.

In den Kommentaren wird der Käufer auch darauf angesprochen. Er sagt dazu Folgendes: Selbst ohne die Platten fühlt es sich so an, als würde die HDD ungefähr so viel wiegen wie mein derzeitiges 500-GB-Modell . Das passt zu unserem eigenen zweiten Modell mit 500 GB: Es wiegt mit Platten etwa 440 Gramm.

Das man auf einem Flohmarkt auch sehr viel Glück haben kann, zeigt dagegen der folgende Fall:

Schaut ihr euch selbst ab und an auf Flohmärkten um, in der Hoffnung, dort ein echtes Technik-Schnäppchen zu machen? Macht ihr stattdessen im Falle von Technik einen Bogen darum, weil die Wahrscheinlichkeit zu groß ist, dass die Hardware nicht mehr im besten Zustand ist oder sogar gar nicht funktioniert wie in diesem Fall? Schreibt es gerne in die Kommentare!