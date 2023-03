Spieler macht unglaubliches Grafikkarten-Schnäppchen durch Irrtum: "Das ist ein wiederaufladbarer Ventilator"

Wir leben in Zeiten, in denen vierstellige Kaufbeträge für eine Grafikkarte keine Seltenheit sind, auch nicht bei gebrauchten Modellen. Da ist es eine seltene Abwechslung, statt von einem extrem hohen Kaufpreis von einem extrem niedrigen zu lesen.

So hat ein Reddit-Nutzer laut eigener Angaben das unfassbare Glück gehabt, auf einer Tauschbörse eine komplett unverpackte RTX-Grafikkarte zu entdecken, die der Verkäufer selbst nicht als solche erkannt hat. Das Resultat: Ein kaum erwähnenswerter Kaufpreis von 18 US-Dollar.

Der arme, ahnungslose Verkäufer

Wer sich nur ein wenig mit dem Spielen auf dem PC auseinandersetzt, der kann sich kaum vorstellen, dass man eine aktuelle Grafikkarte nicht als solche erkennt. Bei dem besagten Verkäufer sah das aber offensichtlich ganz anders aus, wie die Schilderung des Verkaufsgesprächs deutlich macht:

Ich sprach den Verkäufer an und fragte: "Was ist das?". Er sagte: "Das ist ein tragbarer, wiederaufladbarer Ventilator. Wenn du ihn haben willst, kostet er 20 Dollar." Ich sagte: "Ich weiß ja nicht mal, ob er funktioniert. Kannst du 15 Dollar daraus machen?" Er wollte 18 Dollar und ich antwortete: "Was solls, das ist fair für einen 'tragbaren, wiederaufladbaren Ventilator'".

Es gibt sicher Menschen, die sich schlecht bei so einem Kauf fühlen würden, zumal sich die Grafikkarte bislang als voll funktionsfähig erwiesen hat.

Zum Vergleich: Die aktuell günstigste (neue) RTX 3080 Ti wird bei Geizhals zu einem Preis von etwa 1.230 Euro gelistet. Ihre Verfügbarkeit wird im Zuge der bereits erschienenen RTX-4000-Grafikkarten immer schlechter, unter 1.000 Euro war sie aber generell kaum zu bekommen. Nicht viel langsamer, aber besser verfügbar und deutlich günstiger zu haben ist dagegen immer noch die RTX 3080 ohne Ti -Zusatz.

Fake oder echt?

Ob all das tatsächlich so stattgefunden hat, lässt sich bei solchen Geschichten nie sicher sagen. Zumal man sich auch fragen kann, wie die Grafikkarte überhaupt bei dem ahnungslosen Verkäufer gelandet ist. Ein Blick auf das Profil des Reddit-Nutzers lässt einen Fake aber eher unwahrscheinlich wirken.

Zumindest gibt es den Account schon seit über zwei Jahren und er wurde bislang sehr wenig aktiv genutzt. Endgültige Gewissheit darüber werden wir aber wohl nie erlangen.

Wie denkt ihr über diese Geschichte? Unfassbares Glück, das ihr auch gerne einmal hättet? Eine fragwürdige Aktion, weil der Verkäufer offensichtlich gar nicht wusste, welch hoher Wert da auf seinem Tisch liegt? Oder nicht weiter der Rede wert, weil es sich in euren Augen wahrscheinlich ohnehin nicht um eine wahre Geschichte handelt? Schreibt es gerne in die Kommentare!