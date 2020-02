Find my Mobile: Samsung-Nutzer erhalten seltsame Push-Nachricht

Wer ein Samsung-Smartphone besitzt, hat kürzlich möglicherweise eine seltsame Push-Nachricht des Find-my-Mobile-Dienstes erhalten. Die Nachricht besteht lediglich aus der Ziffer »1«, sonst ist die Textbox leer. Auch Nutzer, die den Find-my-Mobile-Dienst gar nicht verwenden, haben eine derartige Meldung erhalten.

Ein Tippen auf die entsprechende Nachricht bewirkt nichts, abgesehen davon, dass die zugehörige Notifikations-Box verschwindet. Trotzdem herrschte zunächst Unklarheit darüber, ob es sich bei der Nachricht um einen möglichen Hack handelte. Nachdem sie die Push-Meldung entdeckt hatten, reagierten diverse Nutzer entsprechend beunruhigt und äußerten ihre Verwirrung auf Twitter:

Anyone else get that find my mobile push notification that just about gave me a heart attack?



Jesus christ Samsung