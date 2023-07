Freie Ohren und trotzdem sehr guter Klang? Neuartige Kopfhörer vorgestellt

1:10 Shokz stellt OpenFit-In-Ears vor: Trotz offener Bauweise sollen sie für guten Klang sorgen

Shokz ist ein bekannter Hersteller von sogenannten Knochenschall-Kopfhörern. Bei dieser Art von Kopfhörern wird der Klang nicht direkt in den Gehörgang geleitet, sondern über Vibrationen an den Schädelknochen. Diese werden dann vom Innenohr aufgenommen und als Klang wahrgenommen.

Der größte Vorteil daran: Man kann Musik hören und trotzdem bleiben die Ohren frei. Ein Nachteil, den viele Kopfhörer dieser Art haben, ist die schlechtere Klangqualität im Vergleich zu herkömmlichen, die im Ohr sitzen.

Shokz’ Lösung für dieses Problem sind neue Kopfhörer mit »Air Conduction«.

Kleine Lautsprecher am statt im Ohr

Die neuen Shokz OpenFit sind ausnahmsweise keine Knochenschall-Kopfhörer, versprechen aber dennoch eine gute Klangqualität trotz offener Bauweise.

Die Shokz OpenFit liegen nicht im sondern am Ohr. (Bild: Shokz)

Was das Unternehmen »Air Conduction« nennt, ist im Prinzip eigentlich simpel: Die Kopfhörer werden über Bügel an die Ohrmuscheln befestigt und zwei kleine Lautsprecher feuern die Musik in Richtung Gehörgang ab.

Dabei bleiben die Ohren also komplett frei und man kann dennoch Musik hören. Da hier keine Knochenschall-Übertragung stattfindet, dürfte die Klangqualität um einiges besser sein. Hierbei stellen sich allerdings zwei Fragen:

Wie viel Sound dringt nach außen?

Wie viel bekommt man noch von der Umgebung mit?

Da es sich bei den Kopfhörern um kleine Lautsprecher handelt, könnte einiges an Musik bei hohen Lautstärken nach außen gelangen. Gleichzeitig dürften diese Kopfhörer das Hören von Umgebungsgeräuschen und Gesprächspartnern mehr behindern, als die, die Knochenschall nutzen.

Was die Specs angeht, bieten die Shokz OpenFit eine IP54-Zertifizierung, was sie vor Staub und Spritzwasser schützt. Dazu kommt eine Akkulaufzeit von 28 Stunden mit Ladeschale. Fünf Minuten Aufladen soll für eine Stunde Musikhören ausreichen.

Die Shokz OpenFit erscheinen hierzulande am 06. Juli und werden 180 Euro kosten.

