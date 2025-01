FSR 4: »Versteckte« CES-Demo liefert erste Eindrücke zu AMDs neuem Upscaling

Ein bekannter YouTube-Kanal will erste Eindrücke von FSR 4 auf der laufenden CES gesammelt haben.

Die CES 2025 ist in vollem Gange. Den Auftakt zur Consumer Electronics Show in Las Vegas gab GPU-Hersteller AMD, der die Radeon RX 9070 XT sowie die neue Upscaling-Generation FSR 4 zumindest ankündigte.

Auf offizielle Details warten GPU-Interessierte aber weiterhin, sodass noch viel Stückwerk anhand von Leaks, Gerüchten und Messebesuchern bleibt.

Zu letzteren gehört YouTube-Kanal Hardware Unboxed, der nun eigener Aussage zufolge über zwei »versteckte« Rechner gestolpert ist, die zwar nicht explizit FSR 4 aufführen – dafür aber ein »AMD Graphics Research AI-based Upscaling« nennen.

In den Augen der YouTuber ein klares Indiz dafür, dass es sich tatsächlich um die vierte Version von FidelityFX Super Resolution handelt.

Zudem wurde Hardware Unboxed gegenüber bestätigt, dass es sich bei den verbauten Grafikkarten um eine Radeon RX 9000 handeln soll. Das genaue Modell wurde allerdings nicht genannt.

Als Spiel lief das Jump'n'Run-Abenteur »Ratchet & Clank: Rift Apart« auf den Testrechnern. Für die Vergleichswerte nahmen die YouTuber den Performance-Modus von FSR 3.1 und FSR 4 bei zweifachem Upscaling auf 4K-Auflösung.

Eine Quantifizierung der FPS oder Latenzen ist aufgrund fehlender Anzeigen nicht möglich gewesen, doch die YouTuber zeigten sich beeindruckt von den visuellen Verbesserungen, die im Video zu sehen sein sollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Insbesondere bei schnell bewegenden Objekten und transparenten Elementen sei eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu FSR 3.1 zu erkennen. Dies seien auch Gebiete gewesen, in denen die Vorgängerversionen von AMDs Upscaling Probleme gehabt haben.

Grundsätzlich komme FSR in den Augen von Hardware Unboxed weiterhin nicht an die Qualität von Nvidia DLSS heran, doch die Entwicklung stimme positiv. Gerade Schlieren- und Flimmereffekte wurden in deutlich geringerem Maße beobachtet.