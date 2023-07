Für diesen »kleinen« OLED-Monitor würde ich sogar meinen 34-Zoll-Ultrawide eintauschen

Seit einiger Zeit bin ich von einem 27-Zoll-Monitor auf einen 34-Zöller mit einem IPS-Panel umgestiegen und möchte seitdem nie wieder zurück - das habe ich zumindest gedacht.

Der Corsair Xeneon 27QHD240 hat mich eines Besseren belehrt, denn es gibt ein großes Feature, das diesen Monitor besonders macht und meinem derzeitigen Bildschirm weit überlegen ist: OLED.

Das OLED-Panel ist zwar das beeindruckendste an diesem Bildschirm - soviel vorweg - aber längst nicht alles. Denn der Hersteller möchte unter anderem mit 240 Hertz die kompetitiven Spieler-Herzen für sich gewinnen. Es gibt allerdings auch kleine Abstriche.

Corsair Xeneon 27QHD240

Rund drei Wochen lang habe ich den Monitor von Corsair vorrangig zum Spielen im Einsatz gehabt. Diablo 4, Anno 1800, Cyberpunk 2077, aber auch kompetitive Spiele wie League of Legends und Call of Duty: Modern Warfare 2 habe ich auf dem Monitor genießen dürfen.



All diese Spiele können mit bis zu 240 Hertz, 1.440p und einem OLED-Panel genüsslich gezockt werden. Auch wenn mich die HDR-Leistung nicht vollends überzeugen kann: Die Farbtreue, der Kontrastumfang und die Bewegungsleistung des Monitors machen die kleine Schwäche des Bildschirms wett.



OLED-typisch verpasst der Preis dem Gerät den größten Dämpfer. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis diese Bildschirmtechnologie für Monitore günstiger produziert wird.