Große Diskussion: »Wann haben die Leute angefangen, Full HD abzulehnen?«

Welche Auflösung sollte ich zum Zocken verwenden? Eine Frage des eigenen Anspruchs - und des Geldbeutels (Bildquelle: Unsplash / Getty Images)

Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wer über Jahre denselben Bildschirm benutzt, sehnt sich nach den bekannten Mustern. Alles sieht vertraut aus, alle Spiele können nach dem immer gleichen Ablauf schnell und einfach verarbeitet werden.

Kein altbekannter Schatten an der Wand kann uns in Shootern wie Counter-Strike erschrecken.

Doch die technische Entwicklung macht keinen Halt und so ist der eigene Bildschirm irgendwann veraltet. Gilt das inzwischen auch für Bildschirme mit der Auflösung Full HD beziehungsweise 1080p (1920x1080)?

Der Reddit-Nutzer u/FearlessSavant hat zumindest das Gefühl und eine große Diskussion ausgelöst:

Trotzdem sei er aber neugierig, wie viel Frames – also Bilder pro Sekunde - er bei einem Wechsel zu der höheren Auflösung von WQHD (1440p beziehungsweise 2560x1440) verlieren würde.

Entscheidend ist die Pixelmenge: Wie viele FPS unser PC in einem Spiel erreicht, hängt zu einem entscheidenden Teil von der verwendeten Auflösung ab. Sie bestimmt, wie viele Pixel von der Hardware berechnet werden müssen. Multipliziert ihr die horizontale Pixelzahl mit der vertikalen, ergibt das die Gesamtzahl an Pixeln.

In Full HD lautet die passende Rechnung beispielsweise: 1920 * 1080 = 2.073.600 Pixel , in WQHD 2560 * 1440 = 3.686.400 Pixel und in 4K 3840 * 2160 = 8.294.400 Pixel . Mit Blick auf die Pixelmenge steigt der Anspruch an die Hardware beim Wechsel von Full HD zu WQHD also um das 1,7-fache und beim Wechsel zu 4K sogar um das Vierfache.

Da die Pixelmenge aber nicht der einzige entscheidende Faktor für die Performance ist, bedeutet das umgekehrt nicht, dass sich die FPS automatisch vervierfachen, wenn wir statt in 4K in Full HD spielen, wie unser aktuelles GPU-Testsystem beispielhaft zeigt.

Mitteln wir die Performance aller Grafikkarten aus dem Testsystem, erreichen sie in 4K im Schnitt ungefähr 40 FPS, in WQHD etwa 68 FPS und in Full HD 93 FPS. Insbesondere die sehr schnellen GPUs im Testfeld werden in niedrigen Auflösungen wie Full HD aber bereits teilweise durch den Einfluss des Prozessors limitiert.